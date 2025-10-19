Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatadas otras 58 personas migrantes a bordo de una neumática a 7 millas de Fuerteventura

La Salvamar Izar trasladó a los rescatados, entre ellos 14 mujeres y un menor, al puerto de Gran Tarajal tras ser localizados por el avión Sasemar 103 al sur de Fuerteventura

Sala de Salvamento Marítimo coordina el rescate.

Europa Press

Salvamento Marítimo ha rescatado en la tarde de este domingo a un total de 58 personas migrantes, entre ellos 14 mujeres y un menor, a bordo de una neumática en aguas próximas a la isla de Fuerteventura. La embarcación se encontraba a unas 7 millas de Morro Jable, al sur de la isla.

Ante un aviso al centro de coordinación de Salvamento en Las Palmas, en primer lugar se procedió a movilizar al avión Sasemar 103 para localizar la neumática, según ha precisado el organismo estatal.

Una vez localizada, la tripulación de la Salvamar Izar salió a su encuentro, rescatando a las personas migrantes de la embarcación sobre las 13:38 horas. En la neumática, atendiendo a los primeros datos ofrecidos por Salvamento, habría unas 58 personas, entre ellas 14 mujeres y un menor.

La Salvamar Izar ha llegado al puerto de Gran Tarajal en torno a las 15:00 horas de este domingo.

