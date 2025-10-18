Ocho sobre el mismo mar: el antecedente de 2014

La iniciativa ciudadana de la empresa 'Cumbre 8 Islas' para lograr que en el escudo oficial aparezca La Graciosa no es la única en la que la sociedad civil impulsó reivindicaciones para que la octava isla estatutaria tuviera su lugar en el mapa de la Comunidad Autónoma.

De hecho, una propuesta del colectivo La Graciosa, octava isla logró el apoyo unánime del Parlamento el 23 de octubre de 2014 para que en la reforma del Estatuto que se estaba debatiendo en esas fechas –y que culminó en la vigente Carta Magna autonómica de 2018– quedara "clara la existencia de La Graciosa como isla habitada, sin perjuicio de su adscripción administrativa a Lanzarote". Ese fue el germen del artículo 4.1 y del 65.1, en el que se consagra que "la isla de La Graciosa estará agregada administrativamente a Lanzarote, así como los islotes de Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste y el de Lobos a Fuerteventura".

Lo aprobado por el Parlamento cuatro años antes que en el Estatuto convertía a La Graciosa en un "supuesto singular de entidad local menor con personalidad jurídica de isla habitada". Un galimatías jurídico tras el que se escondía que tendría órganos de gestión independientes de Teguise.

Consejo de la Ciudadanía

Una propuesta que partió del Consejo de la Ciudadanía que se conformó en 2009 en La Graciosa porque sus habitantes se sentían maltratados por las instituciones y querían ser independientes. Aquella proposición también conllevó modificaciones en la Ley Reguladora de los Municipios de Canarias que impulsaba el por entonces consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, para crear un régimen especial para que La Graciosa se descentralizara de Teguise.

Aquel día de octubre –en el que la actual presidenta de la Cámara regional, Astrid Pérez, defendió la propuesta graciosera como portavoz del PP– se vio algo que sucede pocas veces en una votación en el Parlamento: todas sus señorías aplaudieron varios minutos, puestas en pie, y una intervención final del presidente, en aquel entonces Antonio Castro: "Los canarios tenemos apego a nuestra propia isla, pero siempre nos hemos sentido unidos y, seamos de la isla que seamos, en el corazón siempre llevamos a La Graciosa".

Marcos Cohen, socio fundador de la empresa 'Cumbre 8 Islas'. / E.D. / L. P.

Y ese sentimiento está detrás de una iniciativa en la que Marcos Cohen, impulsor del escudo canario con "ocho islas de plata" reconoce que "en una época de ruido y fugacidad, nuestra propuesta suena casi anacrónica pero, tal vez por eso mismo, tan necesaria; porque este gesto no va de política ni de marketing sino de identidad y pertenencia y recordar que cada hilo con el que se teje el futuro de Canarias, por pequeño que parezca, sostiene una historia".