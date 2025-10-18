Canarias suspende otra vez en ejecución presupuestaria

Al finalizar el mes de julio, el presupuesto canario de este año para inversiones reales (obras) y transferencias de capital estaba ejecutado en tan solo un 15,42%. El dato, publicado por el Ministerio de Hacienda, sitúa a la comunidad autónoma en la zona de cola del ranking de toda España y a más de cinco puntos de la media estatal. La inejecución presupuestaria se traduce en que los ciudadanos reciben servicios de peor calidad de los que se anuncian a la hora de diseñar las cuentas.

Queda casi la mitad del año y a estas alturas entra dentro de lo razonable aludir a los meses restantes de 2025, cuando se concentran, por ejemplo, muchas de las certificaciones de finalización de obra. Por tanto, es la comparativa interautonómica la que ayuda a dimensionar la situación y solo Asturias (14,49%) empeora el registro canario. La cabeza, en la que se sitúa Baleares (31,42%) multiplica por más de dos el registro alcanzado en las Islas. Cantabria (27,19%) también mejora en más de diez puntos la tasa de ejecución canaria, mientras que el País Vasco (25,32%) se queda a las puertas de lograrlo.

La mala ejecución presupuestaria es tradicional arma arrojadiza entre los partidos. Un vistazo a lo ocurrido en años anteriores en este capítulo de las inversiones reales y las transferencias de capital revela que no pasa de ser esa piedra que se lanzan unos contra otros sin que ninguno parezca capaz de enderezar el rumbo.

Mejor que el año pasado

El 15,42% logrado por la comunidad autónoma en este ejercicio mejora ampliamente el 10,13% anotado al paso por el mes de julio del año pasado. En el electoral 2023, sin embargo, la tasa de ejecución fue del 20,39% durante los siete primeros meses. Solo en ese año, en 2020 (25,27%) y en 2017 (27,73%), los gobiernos canarios, el actual y el anterior, liderado por el PSOE, superaron el 20%.

Si cuando eran los socialistas quienes gobernaban la comunidad autónoma –junto a Nueva Canarias (NC), Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG)– tanto Coalición Canaria (CC) como Partido Popular (PP) atacaban la incapacidad del Ejecutivo para trasladar la ley de presupuestos al plano real, ahora las críticas viajan en sentido contrario.

Año electoral

Al finalizar 2024, el actual gobierno regional de nacionalistas y populares –apoyados de nuevo por ASG– solo fue capaz el 54,81% de las inversiones reales y transferencias de capital. Partían del exiguo 10,13% al terminar el mes de julio. Un año antes (2023) el tiempo al frente de la comunidad autónoma fue compartido, presidido por el PSOE hasta julio y por CC a partir de entonces. Fueron los primeros quienes condujeron la ejecución durante los siete primeros meses hasta el 20,39%, lo que permitió cerrar el año con un nivel de cumplimiento de dos tercios del total (66,07%).

La ejecución presupuestaria está directamente relacionada con la capacidad de la Administración. Aparte de los conocimientos, que se presuponen a los funcionarios que han tenido que demostrarlos en una oposición, la organización de los equipos y la diligencia para la rúbrica de los documentos que permiten avanzar son otros de los factores que permiten obtener una buena nota en el capítulo de las «obligaciones reconocidas sobre créditos totales».

Lentitud administrativa

Las quejas que se vierten desde el sector privado por la lentitud con la que trabaja el aparato administrativo son recurrentes. Dependiendo del color del gobierno que esté al frente del nivel superior, esas críticas pueden despejarse por elevación.

Por eso, no en todas las ocasiones sin razón, es posible encontrar al actual Gobierno de Canarias respondiendo a la oposición (PSOE como grupo mayoritario) que la responsabilidad en el bajo nivel de cumplimiento la tiene el Ejecutivo central –gobernado por el PSOE–, que tarda en realizar las transferencias de capital con las que poder poner en marcha las obras que están previstas.

Bajando más al detalle, en los primeros siete meses de este año, la ejecución en el apartado de inversiones reales se quedó en solo el 15,84% y en el de las transferencias de capital un poco más abajo (14,97%). Frente a esas cantidades, la media del conjunto de las regiones en el primero de los casos ascendió al 19,98%, mientras que en el segundo sí logró superar la barrera del 20% y situarse en el 21,01%