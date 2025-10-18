Primero Canarias tiende la mano a CC para Madrid y abre la puerta a aliarse para las autonómicas

Primero Canarias celebró esta mañana la clausura de su primer congreso en la Sala Canarias de Infecar, arropado por numerosos representantes institucionales y, de forma especial, por la dirección de Coalición Canaria. Entre los asistentes estuvieron el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el secretario general de CC, Pablo Rodríguez, así como María Fernández y Esther Monzón, entre otros cargos públicos. La Sala se llenó con cerca de 1.500 personas procedentes de todos los municipios del Archipiélago, en un acto que escenificó la voluntad de la nueva formación de convertirse en un actor clave del nacionalismo canario.

Primero Canarias, integrado por partidos municipalistas que anteriormente formaban parte de Nueva Canarias, lanzó un mensaje político nítido: el nacionalismo debe ir unido a Madrid y no descarta ampliar alianzas también en el ámbito autonómico. Al finalizar el acto, los principales líderes subrayaron su disposición al diálogo, especialmente con Coalición Canaria.

“La mesa de unidad canaria es una obligación moral”, aseguró el presidente de Primero Canarias, Óscar Hernández, en referencia a la propuesta de sumar fuerzas en las próximas elecciones generales. “Es un compromiso no solo personal, sino de todas las personas que representamos este proyecto, pero también sin ninguna duda es una demanda de la sociedad. La gente está cansada de que estemos crispando el debate político, acusándonos de cuestiones que no resuelven los problemas de los ciudadanos. Lo que esperan es que dialoguemos, que busquemos soluciones y recursos, y eso es bastante más fácil si nos centramos en eso y no en posicionamientos personalistas”.

Andrés Cruz

Hernández explicó que ya ha habido contactos con otros partidos nacionalistas, y que “la invitación a la unidad sigue abierta”, pese a que “las heridas en algunos aún duelan por las razones que consideren”. Subrayó que “el nacionalismo dividido no suma” y que la prioridad es “garantizar la identidad de Canarias en Madrid” y “traer los recursos necesarios para resolver nuestros problemas”.

Desde Coalición Canaria, el secretario general y vicepresidente del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, recibió el gesto con entusiasmo. “Hemos visto en las palabras de Óscar Hernández un mensaje de unidad que hemos defendido desde hace décadas. El espíritu de 1993 fue precisamente la unión de los partidos de obediencia canaria, y hoy lo hemos vuelto a ver. La posibilidad de confluir es tan potente que merece la pena este camino”.

Rodríguez adelantó que CC está dispuesta a abrir negociaciones cuanto antes. “Esto no puede improvisarse, pero estoy convencido de que vamos a entendernos. El objetivo merece la pena: defender a Canarias en las Cortes con la fuerza de las ocho islas. La unidad es irrenunciable para nosotros, así lo aprobamos en nuestro congreso, y ahora estamos más cerca que nunca de lograrlo”.

El dirigente nacionalista aclaró que, aunque la prioridad es el ámbito estatal, “no se descarta extender los acuerdos a otras instituciones y candidaturas autonómicas y locales”.

Andrés Cruz

Otro de los pilares de Primero Canarias, Teodoro Sosa, subrayó que el mensaje de unidad “ha sido central” en este congreso constituyente, pero insistió en que debe construirse “con cimientos sólidos y no con prisas”. “Este fin de semana hemos dado un paso importante: sabemos quiénes somos, qué pensamos y qué proyecto queremos. No podemos arrancar desde el techo, primero hay que cimentar relaciones y complicidades”, señaló.

Sosa confirmó que la prioridad inicial es fortalecer el proyecto en Gran Canaria —donde ya cuentan con 18 asambleas locales— para después extenderlo al resto de las islas. “La unidad es la única manera de que en el Congreso y en el Senado se escuche una voz fuerte que defienda esta tierra. Pero debe hacerse poco a poco, con lealtad y trabajo común”, afirmó.

El primer congreso de Primero Canarias culminó dos días de trabajo orgánico, en los que se aprobaron los órganos de dirección y se consolidó la estructura del nuevo partido. La formación se define como “municipalista y de obediencia canaria”, con vocación de implantarse en todo el Archipiélago y de liderar una mesa de unidad nacionalista. En palabras de Hernández, “ahora toca dedicar todas las horas a buscar soluciones”.

Habrá ampliación