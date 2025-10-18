Estos son los alimentos que más encarecen la cesta de la compra en Canarias

Hacer la compra es un derecho fundamental al que deberían poder acceder todas las familias. Sin embargo, llevar un estilo de vida saludable se ha vuelto cada vez más difícil debido al constante aumento de los precios en los productos de alimentación básica.

El comportamiento del Índice de Precios al Consumo (IPC) en Canarias durante septiembre se explica principalmente por el descenso de los precios en varios sectores clave, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,2%), la vivienda (-0,3%), el transporte (-2,2%) y el ocio y la cultura (-3,2%). Estos ajustes han ayudado a moderar el repunte de la inflación en las islas, aunque el coste de la cesta de la compra sigue siendo uno de los mayores retos para los canarios.

Los productos que más se han encarecido en Canarias

La cesta de la compra sigue presionando el bolsillo de los canarios. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios han incrementado un 2,2% en septiembre en comparación con el mismo mes en 2024. Aunque la subida es algo menor que la media nacional (3%), algunos productos de consumo diario se han disparado por encima de ese porcentaje.

Entre los alimentos que más se han encarecido destacan el café y el cacao, con un aumento del 16,1%, seguidos de los huevos (12,2%) y la carne de vacuno, que cuesta un 13,3% más que hace un año. También registraron subidas notables la carne de pollo (+7,3%) y el pescado fresco y congelado (+7,1%), lo que sitúa a Canarias como una de las regiones con mayor encarecimiento de los alimentos desde 2021, con un aumento acumulado del 33,9%.

El mes de septiembre ha dejado, no obstante, un descenso del 0,7% en los precios respecto a agosto, el mayor recorte mensual desde el año 2021. Aun así, esta mejora no ha evitado que productos básicos sigan encareciéndose notablemente en las islas

Los alimentos que se han bajado de precio

Pese al incremento general, algunos productos básicos han experimentado ligeros descensos. El aceite de oliva ha sufrido una caída de casi el 33%, tras las fuertes subidas del año anterior. También se han abaratado, aunque de manera leve, las papas y sus derivados (-1,1%) y la leche (-0,2%).

Tasa anual IPC por comunidades autónomas. Septiembre 2025 / INE

La cesta de la compra se dispara desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno

Desde 2019, el precio de los alimentos no ha dejado de aumentar en España. Según datos del Banco Central Europeo, los productos de la cesta básica se han encarecido más de un 34% en los últimos años, lo que ha supuesto un fuerte impacto en los hogares.

Pese al discurso optimista del Gobierno sobre la evolución de la economía, los factores como la inflación, el déficit público o la debilidad del sector primario siguen condicionando notablemente el precio definitivo de los alimentos. Llenar la nevera se ha convertido en todo un reto económico al que no todas las familias pueden hacer frente.