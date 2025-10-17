Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan a otros 38 migrantes intentando llegar a Canarias a bordo de una patera

Salvamento Marítimo traslada a los ocupantes de la embarcación hasta Fuerteventura

Sala de Salvamento Marítimo coordina el rescate.

Agencias

Santa Cruz de Tenerife

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este viernes una patera, con 38 migrantes --entre ellos tres mujeres--, en aguas próximas a la isla de Fuerteventura, según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 de Canarias.

El rescate lo realizó la salvamar Izar a las 23.55 horas de este jueves y los trasladó, bajo la coordinación del Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas, hasta el muelle de Gran Tarajal.

A la 1:00h se produjo su desembarco en el muelle de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, y no fue preciso realizar evacuaciones a centros sanitarios porque todos presentaban buen estado de salud.

