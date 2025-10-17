Rescatan a otros 38 migrantes intentando llegar a Canarias a bordo de una patera
Salvamento Marítimo traslada a los ocupantes de la embarcación hasta Fuerteventura
Agencias
Santa Cruz de Tenerife
Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este viernes una patera, con 38 migrantes --entre ellos tres mujeres--, en aguas próximas a la isla de Fuerteventura, según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 de Canarias.
El rescate lo realizó la salvamar Izar a las 23.55 horas de este jueves y los trasladó, bajo la coordinación del Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas, hasta el muelle de Gran Tarajal.
A la 1:00h se produjo su desembarco en el muelle de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, y no fue preciso realizar evacuaciones a centros sanitarios porque todos presentaban buen estado de salud.
