La pobreza severa aumenta en Canarias: 225.000 isleños sobreviven con menos de 700 euros al mes

En las Islas, una de cada tres personas (31,2%) está en riesgo de pobreza y exclusión social, la cifra más baja de la última década. Mientras este indicador cae por cuarto año consecutivo, el número de canarios que sufre pobreza severa, es decir, que sobrevive con menos de 644 euros mensuales crece cuatro décimas con respecto al curso anterior. En concreto, cerca de 225.000 isleños (10,1%) afrontan el mes con ingresos inferiores a los 700 euros y un cuarto de la población (550.728 ciudadanos) ni siquiera llega a ser mileurista, según datos del último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES).

La pobreza también golpea con fuerza a los más peques. Un total de 91.000 niños y adolescentes canarios se encuentran en esta situación. Se trata de una problemática que afecta a cuatro de cada diez menores isleños y que presenta unas cifras especialmente alarmantes entre los más jóvenes, un sector de la población que hereda esta condición de sus padres. Es más, las estadísticas miden la pobreza infantil como una consecuencia directa de las carencias que sufren las familias con hijos a su cargo.

Canarias, con 700.000 personas al borde de la pobreza y la exclusión social, cerró 2024 con la tasa Arope -el indicador que mide esta cuestión- más baja de la última década. Aunque en el contexto regional parezca un dato positivo, es la quinta peor cifra de todo el país, bastante por encima de la media nacional (25,8%).

La decimoquinta edición del informe El Estado de la Pobreza. Canarias, 2025, publicado este viernes, ofrece una radiografía detallada del impacto de la pobreza en el Archipiélago, la evolución de esta problemática con el paso del tiempo y su comparación con el resto del Estado. Los resultados del estudio evidencian que, pese a que la tasa AROPE encadena cuatro años de mejora en las Islas, la región ostenta algunas de las peores cifras del país: el mayor porcentaje de hogares sin elementos básicos (11% del total) y el mayor número de personas con dificultades para llegar a fin de mes (1.279.000 personas, más de la mitad de su población).

(Habrá ampliación)