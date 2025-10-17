La filoxera salta al Sur de Tenerife: detectado el primer caso en Candelaria

El Departamento de Sanidad Vegetal del Gobierno de Canarias ha remitido esta semana al Laboratorio Nacional de Referencia (LNR), dependiente del Ministerio de Agricultura, muestras de plantas localizadas en el municipio tinerfeño de Candelaria que presentaban síntomas compatibles con la filoxera de la vid, una plaga de alto riesgo para el viñedo.

Según informó la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, los análisis que llevará a cabo el LNR determinarán si el organismo detectado corresponde efectivamente a esta especie de pulgón, responsable de importantes daños en cultivos vitivinícolas de todo el mundo.

Medidas inmediatas de control

De forma preventiva, el personal técnico de la Dirección General de Agricultura y de la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias) ha procedido a aplicar tratamientos fitosanitarios en la finca afectada. Además, siguiendo la Orden regional del 20 de agosto de 2025, que declaró de utilidad pública la lucha contra este insecto, se arrancarán y eliminarán mediante quema controlada todas las viñas de la parcela.

Tras la delimitación de un perímetro de seguridad de 500 metros y la realización de nuevas prospecciones, ninguna de las plantas del entorno ha mostrado signos de infestación.

Balance de prospecciones en Tenerife

Hasta la fecha, se han efectuado 5.190 prospecciones en distintos municipios de la isla, con un 98,5% de áreas libres de filoxera. Solo en 80 localizaciones (1,5%) se ha confirmado la presencia del insecto, concentradas principalmente en la vertiente norte, especialmente en La Laguna y Tacoronte.

El aviso partió del Servicio de Agricultura del Cabildo de Tenerife, que el pasado 13 de octubre notificó a la Consejería regional la detección de posibles síntomas en una finca privada de Candelaria. Ese mismo día, el Gobierno de Canarias alertó al Consejo Regulador de la DOP Valle de Güímar, aunque la finca afectada no pertenece a ninguna Denominación de Origen Protegida (DOP).

Asimismo, el Ayuntamiento de Candelaria ha convocado una reunión informativa con el sector vitivinícola el próximo martes 21 de octubre, en la que participarán representantes del Gobierno de Canarias y del Cabildo.

Estas sesiones forman parte del plan de divulgación que la Consejería está desarrollando en todo el Archipiélago desde la detección del primer foco en Tenerife, con encuentros realizados en municipios como Valle de Guerra, Tegueste, Tacoronte, La Matanza, Güímar, La Orotava, Los Realejos, El Sauzal y El Tanque.

Concienciación en todas las islas vitivinícolas

Las charlas de prevención y formación también se han extendido al resto de islas con actividad vitivinícola —Gran Canaria, LanzaroteFuerteventuraLa PalmaLa Gomera y El Hierro—, con el objetivo de frenar la propagación y sensibilizar al sector y a la ciudadanía sobre la importancia de la detección temprana.

La última de estas reuniones se celebró ayer jueves en Fuencaliente (La Palma), y la próxima tendrá lugar en El Hierro en los próximos días.