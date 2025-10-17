Los autónomos canarios más pobres pagarán 644.000 euros más al mes

El Gobierno central quiere incrementar la aportación de los autónomos a la caja común. La subida de las cuotas que tendrán que afrontar los profesionales por cuenta propia supondrá aumentos que van desde los 17 euros al mes de aquellos con menores ingresos –quienes ganan menos de 670 euros– a más de 200 euros para los que obtienen rendimientos superiores a los 6.000 euros mensuales. Un alza que las asociaciones de profesionales ya han calificado como un nuevo «sablazo», porque supone incrementar todavía más el esfuerzo financiero y los costes laborales de un colectivo que siempre ha criticado que aporta mucho más de los beneficios que recibe. El alza de las cuantías que propone el Ejecutivo de Pedro Sánchez supondría recaudar, como mínimo, 644.000 euros más al mes, a cuenta solo de los autónomos canarios más pobres.

Una cantidad que además es de lo más conservadora, ya se trata solo de lo que tendrán que pagar de más aquellos que cotizan por la base mínima, 37.883 de los 145.846 autónomos que hay en toda Canarias. Entre ellos, la cotización también varía en función de sus tramos de ingresos, pero es lógico pensar que buena parte de quienes aportan lo mínimo lo harán por tener ganancias más limitadas. De manera que si todos tuviesen que aportar solo 17 euros más cada mes porque ingresan menos de 670 euros mensuales –es decir bastante menos que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)–, el montante total que recaudaría la Seguridad Social a cuenta de los emprendedores canarios aumentaría en esos 644.000 extra al mes, o lo que es lo mismo, 7,7 millones al año. Cantidad a la que habría que sumar las aportaciones de los 107.963 trabajadores autónomos que no cotizan en Canarias por la base mínima.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) estima que, si se aprueba la medida, la recaudación estatal se elevaría por encima de los 1.900 millones de eurosen toda España y critica que se quiera aplicar incrementos a todos los tramos, tanto a aquellos que más ganan como a quienes ingresan menos y son, por tanto, más vulnerables.

Afán recaudatorio

Un planteamiento que según el presidente de ATA en Canarias, Pedro Andueza, choca de frente con el espíritu de la reforma de las cotizaciones sociales que comenzó a aplicarse en 2023, por la que los autónomos empezaron a cotizar en función de sus ingresos. «Ese espíritu se ha perdido, ya que se aumenta en todas las bases con independencia de lo que se gane y en algunas de una manera importante porque solo tiene un afán recaudatorio», expone.

Un mayor esfuerzo financiero que en el caso de los trabajadores por cuenta propia del Archipiélago será todavía más importante. «Los rendimientos de los autónomos canarios son un 20% inferiores a la media nacional, por lo que el impacto de pagar más será todavía más importante en las Islas», detalla. Las condiciones del colectivo en Canarias son también más complicadas, con un mayor porcentaje de autónomos en situación de pluriactividad y un mayor número de horas de trabajo a la semana. «Nos piden un mayor esfuerzo cuando ya lo estamos haciendo», sostiene.

Si el incremento de las cuotas supone un escalón difícil de abordar para los autónomos de Gran Canaria o Tenerife, el peldaño que deben escalar quienes trabajan en alguna isla no capitalina se hace todavía más grande. La noticia de que el Gobierno central quiere incrementar las cotizaciones al colectivo ha caído como un jarro de agua fría en La Palma. Carmen Koury, presidenta de la Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma), cree que los cambios son «un auténtico atraco a mano armada» y considera que el Ejecutivo aboca a muchos pequeños empresarios «a cerrar porque no podemos subsistir». El alza de las cuotas supone un gasto añadido más en un territorio en el que «todos somos pequeños o medianos, no hay más» y deben trabajar en una economía mucho más limitada.

«Los autónomos son los más débiles de la estructura empresarial y un incremento de la presión fiscal de esta magnitud aboca a muchos a la economía sumergida», recalca Pedro Alfonso, presidente de CEOE-Tenerife, que se muestra sorprendido por la falta de conocimiento sobre la actividad de los autónomos por parte del departamento que comanda la ministra Elma Saiz.