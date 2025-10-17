Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 17 de octubre, Canarias celebra lo que nos une: el Día Elaborado en Canarias

ASINCA invita a todos a celebrar juntos el "Día Elaborado en Canarias"

Día Elaborado en Canarias

Día Elaborado en Canarias

E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Cada año, el 17 de octubre, Canarias celebra con orgullo una fecha que ya forma parte de nuestra identidad: el Día Elaborado en Canarias. Un día para reconocer el valor de lo que producimos aquí, con esfuerzo, innovación y amor por nuestra tierra.

El distintivo Elaborado en Canarias es mucho más que un sello. Representa el trabajo conjunto de miles de personas y empresas que apuestan por crear desde nuestras islas productos de calidad, sostenibles y con alma canaria. Desde alimentos y bebidas que forman parte de nuestra mesa, hasta cosmética, productos químicos, envases, materiales para la construcción o mobiliario para nuestros hogares: todos ellos comparten un mismo propósito — construir un futuro mejor para Canarias.

Celebrar este día es recordar que cada vez que elegimos un producto con el sello Elaborado en Canarias, estamos apoyando mucho más que a una marca. Estamos respaldando a miles de familias, fomentando el empleo local, fortaleciendo nuestra economía y cuidando de un entorno único que debemos proteger.

Este 17 de octubre queremos agradecer a todas las personas que, con sus elecciones cotidianas, ayudan a que nuestra industria siga creciendo. Gracias por buscar el distintivo Elaborado en Canarias en los estantes, por confiar en los productos hechos aquí y por formar parte de este movimiento que impulsa el progreso económico, social y medioambiental del Archipiélago.

También es un día para reconocer el papel de nuestras industrias, que con esfuerzo, innovación y compromiso han sabido adaptarse a los nuevos tiempos y competir en los mercados más exigentes sin perder su esencia.

A lo largo del día de mañana, Elaborado en Canarias celebrará este día en sus redes sociales, compartiendo historias, mensajes y experiencias de las marcas que forman parte del distintivo. Además, queremos invitar a todos los consumidores a estar atentos, porque habrá sorteos con regalos sorpresa como muestra de agradecimiento por su apoyo y confianza.

El Día Elaborado en Canarias es, en definitiva, una oportunidad para recordar que consumir lo nuestro es cuidar de nuestra gente, de nuestra naturaleza y de nuestro futuro. Hoy, más que nunca, celebramos juntos que en Canarias no solo elaboramos productos: elaboramos oportunidades, elaboramos futuro y elaboramos felicidad.

