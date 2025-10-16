Titta, una finlandesa que vive en Tenerife, cuenta cómo los medios de su país pinta a Canarias: "Se crean una imagen super dramática"

Titta Keinanen, una creadora de contenido que vive en Tenerife, ha denunciado que la prensa de Finlandia exagera y dramatiza la realidad de las Islas Canarias, proyectando una imagen negativa y alarmista del destino favorito de muchos turistas nórdicos. La finlandesa ha hecho un vídeo repasando algunos titulares de la prensa escandinava sobre los sucesos ocurridos en las islas, donde no reciben una valoración favorable por parte de los medios. Por eso, ha explicado lo que realmente pasa para que los finlandeses que quieran venir a visitar las islas no se alarmen.

Los medios de comunicación tenemos la capacidad de generar una opinión generalizada sobre cualquier tema, influyendo en la percepción pública al distorsionar la realidad. Esto es precisamente lo que han hecho los medios finlandeses, que rara vez comprenden la verdadera situación de Canarias, porque no tienen un corresponsal destinado en la región. Según relata Titta, los periódicos finlandeses pintan al archipiélago como un destino peligroso, caótico y constantemente amenazado por catástrofes naturales.

"Muchos conocidos en Finlandia me han preguntado: ‘¿estás bien?, ¿cómo está la situación en Canarias?’ Yo pienso, ¿perdón, de qué hablas?", confesaba sorprendida Titta al asegurar que los medios nórdicos tienden a sobredimensionar las noticias sobre el turismo, el clima o los fenómenos naturales que afectan a las islas, creando una imagen muy alejada de lo que realmente pasa. La finlandesa señala que, para muchos compatriotas suyos, Canarias es sinónimo de problemas medioambientales o de emergencias continuas.

Así son los titulares catastrofistas de Finlandia

Todos los titulares mencionados por Titta no abordan aspectos positivos. Entre los leídos por la finlandesa, se destacan algunos que agravan aún más el problema real: "Las Islas Canarias al borde del colapso por el turismo", "Plaga de cucarachas amenaza el destino favorito de los finlandeses" o "Emergencia por sequía prolongada en Canarias".

Además, llega a mencionar un caso que roza lo absurdo porque no ocurrió realmente aquí: "Una mujer muere tras ataque de tiburón en Gran Canaria". Este suceso, en realidad, ocurrió en un pleno océano, porque "la mujer había estado de vacaciones en Gran Canaria, pero murió miles de kilómetros al sur, donde ocurrió el ataque". La finlandesa explicaba así un suceso de una mujer de ese país que viajó a Canarias, cogió un barco y se fue a alta mar, donde finalmente acabó falleciendo.

Este tipo de noticias dan a los lectores una sensación muy mala del archipiélago. Ella incluso dice que parece que "Canarias es un lugar que está en crisis permanente".

Titta explica lo que ocurre en realidad en Canarias

"Si solo leo los titulares de los medios finlandeses, tengo la sensación de que esto es una isla donde no puedes vivir un día, porque o te come el tiburón, o las cucarachas o la tormenta", comenta con mucha ironía frustración. Para la creadora de contenido, este tratamiento mediático no solo es injusto, sino contraproducente para un destino tan dependiente del turismo internacional como Canarias, muy popular entre los visitantes finlandeses por su clima y tranquilidad. "Desde los medios de Finlandia se crea una imagen superdramática sobre Canarias", lamenta Titta.

Según datos del Cabildo de Gran Canaria, el año pasado, llegaron a las islas 105.459 turistas de Finlandia, lo que supuso un aumento del 10,7% en comparación con 2023. Pese a los datos, el mercado escandinavo se sigue consolidando como uno de los más fuertes, porque muchos ciudadanos de allí optan por Canarias para pasar sus vacaciones.

Por esto, Titta haciendo una llamada a la calma: "Aquí, cuando hay viento o lluvia, se vive con normalidad. Pero en los medios parece el fin del mundo. Canarias no es un lugar al borde del colapso, sino un paraíso donde la vida sigue con total normalidad, pese a lo que digan los titulares".