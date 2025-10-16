Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan un cayuco con unas 100 personas migrantes a bordo en El Hierro

La embarcación fue localizada en el mediodía de este jueves

Archivo - Trabajadores de la Cruz Roja reciben a las personas de un cayuco, rescatadas por una embarcación de Salvamento Marítimo, en el muelle de Arguineguín, a 23 de julio de 2024, en Gran Canaria

Archivo - Trabajadores de la Cruz Roja reciben a las personas de un cayuco, rescatadas por una embarcación de Salvamento Marítimo, en el muelle de Arguineguín, a 23 de julio de 2024, en Gran Canaria / Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo procede en estos momentos a acompañar a puerto a un cayuco en el que viajarían unas 100 personas migrantes, aproximandamente, y que fue localizado a 7 milllas al suroeste de La Restinga, en El Hierro.

Según informa el organismo estatal, la embarcación fue localizada en el mediodía de este jueves por un radar SIVE, navegando por sus propios medios "muy cerca" de la isla, a donde acudió a su encuentro la Salvamar DIPHDA.

Si bien la embarcación aún no ha llegado a tierra, se calcula que viajen en ella en torno a 100 personas.

