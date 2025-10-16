Los migrantes rescatados cerca de Lanzarote avisan de que son cinco los desaparecidos en el mar

Canarias ha amanecido hoy con una nueva tragedia en sus aguas: unos 60 migrantes intentaban llegar a la costa de Lanzarote a bordo de una lancha neumática pero cinco de ellos permanecen desaparecidos en el agua.

Así lo indican el resto de migrantes, que pudieron ser rescatados del mar y que fueron atendidos por personal sanitario en Arrecife, según explica Efe.

Desde Salvamento Marítimo indican que Una neumática fue avistada por un buque mercante a 45 millas al este de Lanzarote. Antes de la llegada de los medios de salvamento, varias personas se lanzaron al agua para alcanzar el mercante.

La Guardamar Polimnia rescató a las 01:26 h (hora canaria) de la neumática a 52 personas, y a otra persona del mar. Otras dos personas fueron rescatadas también del agua por el buque mercante.

Algunos de los supervivientes han alertado a los sanitarios y voluntarios de Cruz Roja que los han atendido en el puerto de Arrecife de que echan en falta a cinco personas: cuatro hombres y una mujer.

Labores de búsqueda

En la búsqueda participaron la Guardamar Polimnia, el buque mercante y el helicóptero Helimer 215. La Guardamar Polinmnia desembarcó a las 55 personas rescatadas en Arrecife a las 4.58 hora canaria. La emergencia fue coordinada por el Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas bajo la dirección de la Capitanía Marítimo de Las Palmas.

Esta mañana se movilizará el avión Sasemar 103 con el objetivo de localizar otras dos embarcaciones precarias. Asimismo, se llevará a cabo una operación de búsqueda en la zona donde la Guardamar Polimnia y el mercante realizaron el rescate durante la madrugada.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado su pesar por esta nueva tragedia en aguas del Archipiélago y ha demandado una respuesta "solidaria y coordinada" por parte de las autoridades españolas y de la Unión Europea.

"No podemos seguir permitiendo que se pierdan vidas", ha reaccionado Clavijo

Otra patera a Gran Canaria

Salvamento Marítimo también ha rescatado una patera con 13 migrantes, de origen magrebí, cuando se encontraban a unos 30 kilómetros (16 millas náuticas) al suroeste de la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias, así como el ente institucional.

El rescate se ha producido durante la tarde de este miércoles, después de que la salvamar Macondo de Salvamento Marítimo interceptara una patera con 13 migrantes al sur de Gran Canaria, remolcándola hasta el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán.

Seguidamente el dispositivo sanitario en el muelle, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, los valoró, presentando todos en buen estado.