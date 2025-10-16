Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clavijo exige una "respuesta coordinada" ante la nueva tragedia migratoria en Canarias

De tres a cinco personas siguen desaparecidas en el mar tras lanzarse de la zodiac en la que intentaban llegar a Lanzarote

Varios de los migrantes rescatados esta madrugada cerca de Canarias.

Varios de los migrantes rescatados esta madrugada cerca de Canarias. / EFE

EFE

Santa Cruz de Tenerife

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado la nueva tragedia que se ha producido la madrugada de este jueves en la ruta migratoria atlántica hacia las Islas y ha demandado una respuesta "solidaria y coordinada" por parte de las autoridades españolas y de la Unión Europea.

En estos momentos se busca a varias migrantes (de tres a cinco) que viajaban en una zodiac cerca de Lanzarote y que al ver a un barco próximo se lanzaron al agua para intentar alcanzarlo a nado.

El buque logró rescatar al resto de tripulantes de la embarcación, así como a otra persona del agua, pero el resto sigue desaparecido.

"No podemos seguir permitiendo que se pierdan vidas", ha reaccionado Clavijo en su cuenta de la red social X donde ha lamentado "profundamente esta nueva tragedia" y constata que "Canarias sigue estando en primera línea de una emergencia humanitaria que necesita respuestas".

Sin embargo, en tierra, algunos de los supervivientes han alertado a los sanitarios y voluntarios de Cruz Roja que los han atendido en el puerto de Arrecife de que echan en falta a cinco personas: cuatro hombres y una mujer, ha precisado a EFE fuentes del operativo.

