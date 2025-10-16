Clavijo exige una "respuesta coordinada" ante la nueva tragedia migratoria en Canarias
De tres a cinco personas siguen desaparecidas en el mar tras lanzarse de la zodiac en la que intentaban llegar a Lanzarote
EFE
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado la nueva tragedia que se ha producido la madrugada de este jueves en la ruta migratoria atlántica hacia las Islas y ha demandado una respuesta "solidaria y coordinada" por parte de las autoridades españolas y de la Unión Europea.
En estos momentos se busca a varias migrantes (de tres a cinco) que viajaban en una zodiac cerca de Lanzarote y que al ver a un barco próximo se lanzaron al agua para intentar alcanzarlo a nado.
El buque logró rescatar al resto de tripulantes de la embarcación, así como a otra persona del agua, pero el resto sigue desaparecido.
"No podemos seguir permitiendo que se pierdan vidas", ha reaccionado Clavijo en su cuenta de la red social X donde ha lamentado "profundamente esta nueva tragedia" y constata que "Canarias sigue estando en primera línea de una emergencia humanitaria que necesita respuestas".
Sin embargo, en tierra, algunos de los supervivientes han alertado a los sanitarios y voluntarios de Cruz Roja que los han atendido en el puerto de Arrecife de que echan en falta a cinco personas: cuatro hombres y una mujer, ha precisado a EFE fuentes del operativo.
