Canarias trata de impedir que las demás autonomías rapiñen fondos del Posei agrícola

El Gobierno de Canarias quiere blindar el Posei agrícola frente a cualquier futuro reparto del fondo europeo entre las demás comunidades autónomas. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, defendió este miércoles en Bruselas que la gestión del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad agrícola siga dependiendo directamente de la Comisión Europea para evitar que quede diluido en un plan estatal en el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 (MPF) , que elabora la Comisión Europea, y acabe convertido en un fondo común sujeto a las tensiones territoriales del Estado. Canarias reclama además duplicar la ficha financiera actual, de 268,4 millones de euros, que lleva 16 años sin actualizarse.

El consejero trasladó estas peticiones en una reunión con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, su jefa de gabinete, Esther de Lange, y otros miembros de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea.

Reparto entre comunidades

Quintero insistió en que la particularidad de Canarias como región ultraperiférica (RUP) justifica que el Posei mantenga un tratamiento diferenciado dentro de la Política Agraria Común (PAC) y teme que en un futuro "pueda llegar a desaparecer en el plan estatal, ante la competencia que se establezca entre las diecisiete Comunidades Autónomas por el reparto de fondos”.

“Hemos presentado estudios que demuestran que el Posei ha sido garante de la agricultura y la ganadería en Canarias y de que sin este mecanismo diferenciado de la Política Agraria Común la actividad agraria del Archipiélago no existiría”, explicó.

Por eso, defendió que la Comisión mantenga la administración directa del programa y su control presupuestario, como se ha hecho desde su creación.

Tratamiento singular

El consejero aclaró que el Ministerio de Agricultura respalda las peticiones de Canarias de que el Posei mantenga un tratamiento singular y que de que se actualice su ficha económica ya que, como apuntó, su “financiación se ha mantenido sin variación durante más dieciséis años pese a los sobrecostes que el sector agrícola y ganadero lleva años asumiendo”.

Canarias aspira a que la ficha financiera, congelada desde 2008, duplique el presupuesto actual —268,4 millones de euros-, es decir, un incremento por encima de los 500 millones, para adaptarlo a la realidad económica del sector y garantizar su viabilidad en el nuevo periodo 2028-2034.

Sobre nacional

En este contexto, la jefa de gabinete del comisario aseguró que en el nuevo MFP existe un "sobre para cada estado miembro", en el cual “ya se ha calculado la existencia del Posei”.

El comisario, por su parte, destacó que se debe seguir trabajando (en la tramitación en el Parlamento y el Consejo europeos) para dar "visibilidad" al Posei y remarcó que el futuro Marco Financiero Plurianual contempla unos 300.000 millones de euros para la agricultura, dentro de los cuales se prevé garantizar la dotación para las regiones ultraperiféricas.

Sobrecostes de la insularidad

Durante el encuentro en Bruselas, Quintero subrayó que el Posei no es una ayuda complementaria, sino un instrumento estructural y vital para el sostenimiento del campo canario, diseñado para compensar los sobrecostes del transporte, la insularidad y la lejanía del Archipiélago respecto al continente.

Los agricultores del Archipiélago asumen costes de insumos, transporte y energía muy superiores a los del continente, y el Posei ha permitido mantener la actividad agrícola en zonas donde sin estas ayudas sería inviable. Además, el programa contribuye a la cohesión territorial de la Unión Europea, cumple los objetivos climáticos y de sostenibilidad, y preserva el paisaje agrario y la ocupación rural en las islas menores.

Productores de plátano afectados por el volcán

Otro de los asuntos planteados fue la necesidad de dar continuidad “más allá del horizonte 2025” a las ayudas Posei para los productores de plátano afectados por el volcán de La Palma que no han podido recuperar su actividad. “Muchos agricultores que se comprometieron a reiniciar la actividad en este tiempo no han podido hacerlo por causas de fuerza mayor ajenas a ellos”.

“Tal y como se recoge en el último informe remitido a la Comisión, entre los meses de enero a junio se han recuperado unas 20 hectáreas de cultivo, y nos encontramos en proceso de reconstrucción, es decir, se sigue avanzando en este sentido”, puntualizó.

Sobre esta cuestión, las autoridades europeas manifestaron su “buena voluntad a todos los niveles” y su predisposición para mantener un contacto directo con el Ejecutivo canario, aunque reconocieron necesitar más elementos para efectuar una valoración.

La delegación canaria valoró la receptividad del comisario y su equipo, y coincidió en que la negociación “será larga y compleja, pero es crucial para el futuro del sector primario canario”.

Uso de fitosanitarios permitidos en países terceros

Otra de las batallas del Ejecutivo radica en que la UE estudie la autorización del uso en Canarias de fitosanitarios permitidos actualmente en países terceros, cuyos productos acceden al mercado europeo, “dada la existencia en el Archipiélago de plagas y enfermedades en cultivos, por nuestra climatología tropical y otras condiciones, que no existen en el territorio continental”, indicó Quintero. Por ello, trasladó al comisario la necesidad de adaptar la normativa de fitosanitarios a la realidad de las islas.

“Hay tratamientos que se prohíben en Canarias mientras se autoriza la entrada de producciones procedentes de países terceros en los que está permitido su empleo”, recalcó

“El Archipiélago cuenta con plagas distintas al territorio continental y las herramientas autorizadas para su control no siempre funcionan aquí, a lo que se suma que las grandes farmacéuticas no invierten en la realización de estudios en las Islas para estas sustancias porque Canarias constituye un mercado pequeño que no les resulta rentable”, señaló.

“Por este motivo, planteamos que los estudios realizados en países terceros que avalan el uso de dichos fitosanitarios sean válidos en Canarias”, agregó.

Al respecto, los representantes europeos comentaron que aunque es necesario trabajarlo desde el punto de vista legislativo “ya hay un camino iniciado” para que “aquello que es considerado malo para el medio ambiente en Europa sea contemplado así fuera del continente”.