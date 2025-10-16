Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canarias apuesta por La Palma para albergar la sede principal del Centro Nacional de Vulcanología

Tenerife tendrá una subsede centrada en la investigación científica

El volcán Tajogaite en pleno proceso eruptivo en 2021.

El volcán Tajogaite en pleno proceso eruptivo en 2021. / Kike Rincón

Verónica Pavés

Verónica Pavés

Santa Cruz de Tenerife

Canarias apuesta por La Palma para albergar la sede principal del Centro Nacional de Vulcanología, mientras Tenerife tendrá una subsede centrada en la investigación científica.

Así lo han explicado los presidentes insulares de La Palma y de Tenerife, Sergio Rodríguez y Rosa Dávila, durante la presentación a los medios de la candidatura de Canarias para albergar el Centro Nacional de Vulcanología. Se trata, como han explicado las autoridades, de una candidatura "conjunta" que demuestra la capacidad de Canarias "para llegar a acuerdos" e ir "de la mano".

La propuesta será llevada a Consejo de Gobierno el próximo 22 de octubre con la vista puesta a entregarla al Ministerio de Ciencia el día 24 del mismo mes.

(EN AMPLIACIÓN)

