Europa abre un canal directo con Canarias en apoyo a la pesca de las RUP

El comisario de Pesca y Océanos de la Unión Europea, Costas Kadis, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, han mantenido este miércoles un encuentro en Bruselas para abordar los retos que afronta el sector pesquero tanto en Canarias como en el conjunto de las regiones ultraperiféricas (RUP). Como resultado de la reunión, se ha acordado establecer una hoja de ruta de conversación directa con la propia Comisión. El objetivo de este canal de comunicación es asegurar que los asuntos que afectan al sector pesquero canario puedan ser incluidos dentro de la agenda de la Comisión, explicó Quintero tras el encuentro.

La reunión tuvo como uno de los ejes principales la preocupación sobre el encaje que deben tener las RUP dentro del nuevo marco financiero plurianual 2028-2034, presentado recientemente por la Comisión Europea, y la necesidad de que las políticas europeas reflejen sus condiciones particulares, como establece el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, donde se reconoce un estatus especial que permite tomar medidas específicas para apoyar a estas regiones. La nueva propuesta financiera comunitaria debilita el Posei agrícola a través de su integración en un fondo nacional, en el que se diluiría su eficacia como principal instrumento para equiparar las condiciones que afrontan los productores de las RUP respecto a las del territorio continental.

Un Poseican de pesca

Durante el encuentro, el consejero planteó la necesidad de establecer un Poseican para la pesca, inspirado en el actual modelo agrícola, que garantice la viabilidad de la actividad pesquera y acuícola en Canarias y el resto de RUP. Por este motivo, Quintero defendió que el nuevo marco financiero contemple una política pesquera adaptada a las condiciones de insularidad y lejanía, que conllevan importantes sobrecostes y limitan la competitividad del sector.

El consejero ha manifestado en distintas ocasiones que la actual regulación dentro del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), con una financiación de 82 millones de euros, provoca retrasos en el abono de las ayudas que condicionan procesos clave para impulsar el relevo generacional en el sector pesquero.

El responsable europeo respondió que la Comisión controlará que los planes nacionales incluyan medidas específicas para el sector en las RUP y destacó que se destinará financiación a políticas de cohesión económica y social que incluyen las zonas costeras de las RUP y, dentro de esta se invertirán 2.000 millones para la política pesquera común.

Renovación de la flota pesquera

En este contexto, Quintero solicitó también a Costas Kadis el apoyo de la Comisión a la urgente renovación y modernización de la flota canaria, una de las más envejecidas de la Unión Europea. El consejero subrayó que “garantizar la renovación es esencial para la seguridad del sector, mientras que la modernización es vital para facilitar la incorporación de los jóvenes”.

Añadió que ambas cuestiones deben contar con respaldo en los fondos de pesca europeos, ya que de ellas depende el relevo generacional y la continuidad de una actividad económica estratégica para el archipiélago.

El responsable comunitario del área, explicó que los estados miembros tendrán que someter sus planes nacionales al control de las instituciones europeas y los tres países con territorios ultraperiféricos (España, Francia y Portugal) deberán incluir medidas que cumplan con las directrices específicas de la Comisión para las RUP, entre las que se incluirán actuaciones dirigidas a la renovación de la flota en estas regiones.

Cuotas de túnidos

En la reunión se abordaron asimismo cuestiones regulatorias y de gestión de recursos, entre ellas “la posibilidad de que la propia Comisión realice un reparto directo de la cuota de túnidos a las regiones ultraperiféricas”, de gran abundancia en Canarias, y no por los estados miembros (como ocurre actualmente), atendiendo a criterios transparentes y objetivos, incluidos aquellos de carácter medioambiental, social y económico.

“Recordemos que Canarias y otras RUP cuentan con una flota artesanal de pequeña escala, altamente selectiva y de reducido impacto ambiental, aspectos que deben ser tenidos en cuenta en esos repartos”, matizó el consejero.

El no de los Estados miembros

Respecto a la asignación de cuotas de captura por parte de la Comisión, Kadis señaló que entiende que los Estados miembros no estarían dispuestos a transferir estas competencias si bien Quintero puntualizó que el Gobierno de España no ha manifestado su oposición a esta medida.

A esta petición se suma la solicitud de que se siga manteniendo la exceptuación en el nuevo Reglamento (como ya se recogía en el artículo 15 del Reglamento de Control antes de su modificación) a los buques pesqueros de menos de quince metros de eslora de Canarias de la obligación de llevar a bordo sistemas de localización y de un diario de pesca electrónico.

Sugerencias por escrito

Acerca de esta reclamación de exención del diario de pesca electrónico, el responsable europeo pidió que estas sugerencias se presentaran por escrito y expresó su predisposición para, “si existe margen de maniobra, incorporar dichas sugerencias, que son bienvenidas”.

En relación a esta demanda Quintero también planteó la posibilidad de que la mencionada norma exceptúe a los barcos canarios de márgenes de tolerancia para las estimaciones de las cantidades de pescado mantenidas a bordo, que la actual norma obliga a recoger en mencionado diario de pesca.

“Desde Canarias pedimos que aquellas pesquerías que no cuentan con cuota de captura queden fuera del margen de tolerancia dado que no tiene sentido tener un control precautorio si no tenemos cuota”, indicó.

Reglamentos de la UE

Además, Quintero planteó que el impacto de los reglamentos que está elaborando la Comisión sobre las RUP tenga un análisis diferenciado y adaptado a su realidad económica y territorial. Recalcó que “regiones como Canarias mantienen una pesca completamente sostenible, tanto desde una perspectiva económica como ambiental”, y defendió que esa realidad debe ser tenida en cuenta al definir la política pesquera común.

El comisario Costas Kadis respondió a todas las cuestiones planteadas y se comprometió a evaluar y a tener presente que los retos de las RUP deben ser diferentes y diferenciados, no solo en el ámbito económico, sino también en el reglamentario, informó Quintero tras el encuentro.