Torres celebra el acuerdo para desbloquear fondos para Canarias y pide al PP que respalde las medidas

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha celebrado este martes el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario para desbloquear cerca de 400 millones de euros en partidas clave para el Archipiélago, y ha hecho un llamamiento al Partido Popular para que respalde en el Congreso las medidas relacionadas con la reconstrucción de La Palma y otros asuntos incluidos en la agenda canaria. “Como ya adelanté en su momento, estaba seguro de que llegaríamos a acuerdos con respecto a la agenda canaria entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, y así ha sido”, afirmó Torres en un vídeo en el que explica las órdenes directas dadas por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para liberar fondos bloqueados y transferirlos a las Islas.

Torres puso en contexto lo acordado en la reunión mantenida en Madrid, donde Montero y el presidente canario, Fernando Clavijo, lograron que se liberaran ya partidas inmediatas como las destinadas a obras hidráulicas y al POSEI adicional, así como fondos de empleo y de lucha contra la pobreza, y añadió que, además, se ha comprometido el trabajo técnico para articular mediante decreto ley o proposición de ley otras medidas que deben aprobarse antes de que termine el año. “Órdenes directas que dará la ministra de Hacienda para desbloquear partidas y transferirlas a Canarias en distintos ministerios y un compromiso, que a través de una proposición de ley o de un decreto ley, estén incluidos aspectos como los 100 millones de la isla de La Palma, el 60% del IRPF para esa isla y partidas para menores. Eso lo vamos a hacer”, afirmó el ministro.

Respaldo

El titular de Política Territorial subrayó la necesidad de asegurar respaldo en el Congreso para que las iniciativas que requieren tramitación legislativa lleguen a buen puerto y no queden en meros compromisos. “Lo importante es que cuando ya tengamos bien la proposición de ley o el decreto ley, también para ayudar a los agricultores de la isla de La Palma, luego en el Congreso de los Diputados los partidos nos apoyen. Especialmente el PP, a quien también reclamamos un apoyo claro para los afectados en la isla de La Palma y los asuntos incluidos en la agenda canaria”, manifestó Torres, que emplazó a los grupos a anteponer el interés de las personas afectadas a la pugna partidista.

El ministro recordó además la convocatoria para este viernes de una comisión mixta en La Palma en la que se abordarán con detalle las medidas de reconstrucción y el grado de compromiso de las distintas administraciones. Torres concluyó mostrando satisfacción por los avances alcanzados pero insistiendo en que la ejecución efectiva depende ahora de la tramitación técnica y del apoyo político en sede parlamentaria: “Hoy decir que estamos muy contentos de ese acuerdo, que siga adelante la agenda canaria entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias”, insistió.