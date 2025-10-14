Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Relaciones Canarias-Estado

Torres celebra el acuerdo para desbloquear fondos para Canarias y pide al PP que respalde las medidas

El ministro de Política Territorial subraya el consenso alcanzado entre ambos gobiernos y reclama apoyo parlamentario

El Día

Andrea Saavedra

Andrea Saavedra

Las Palmas de Gran Canaria

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha celebrado este martes el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario para desbloquear cerca de 400 millones de euros en partidas clave para el Archipiélago, y ha hecho un llamamiento al Partido Popular para que respalde en el Congreso las medidas relacionadas con la reconstrucción de La Palma y otros asuntos incluidos en la agenda canaria. “Como ya adelanté en su momento, estaba seguro de que llegaríamos a acuerdos con respecto a la agenda canaria entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, y así ha sido”, afirmó Torres en un vídeo en el que explica las órdenes directas dadas por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para liberar fondos bloqueados y transferirlos a las Islas.

Torres puso en contexto lo acordado en la reunión mantenida en Madrid, donde Montero y el presidente canario, Fernando Clavijo, lograron que se liberaran ya partidas inmediatas como las destinadas a obras hidráulicas y al POSEI adicional, así como fondos de empleo y de lucha contra la pobreza, y añadió que, además, se ha comprometido el trabajo técnico para articular mediante decreto ley o proposición de ley otras medidas que deben aprobarse antes de que termine el año. “Órdenes directas que dará la ministra de Hacienda para desbloquear partidas y transferirlas a Canarias en distintos ministerios y un compromiso, que a través de una proposición de ley o de un decreto ley, estén incluidos aspectos como los 100 millones de la isla de La Palma, el 60% del IRPF para esa isla y partidas para menores. Eso lo vamos a hacer”, afirmó el ministro.

Respaldo

El titular de Política Territorial subrayó la necesidad de asegurar respaldo en el Congreso para que las iniciativas que requieren tramitación legislativa lleguen a buen puerto y no queden en meros compromisos. “Lo importante es que cuando ya tengamos bien la proposición de ley o el decreto ley, también para ayudar a los agricultores de la isla de La Palma, luego en el Congreso de los Diputados los partidos nos apoyen. Especialmente el PP, a quien también reclamamos un apoyo claro para los afectados en la isla de La Palma y los asuntos incluidos en la agenda canaria”, manifestó Torres, que emplazó a los grupos a anteponer el interés de las personas afectadas a la pugna partidista.

El ministro recordó además la convocatoria para este viernes de una comisión mixta en La Palma en la que se abordarán con detalle las medidas de reconstrucción y el grado de compromiso de las distintas administraciones. Torres concluyó mostrando satisfacción por los avances alcanzados pero insistiendo en que la ejecución efectiva depende ahora de la tramitación técnica y del apoyo político en sede parlamentaria: “Hoy decir que estamos muy contentos de ese acuerdo, que siga adelante la agenda canaria entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias”, insistió.

