Senegal intercepta frente a sus costas una embarcación con más de 120 migrantes
La Marina Nacional de Senegal ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que la interceptación tuvo lugar el domingo a unos 110 kilómetros de las costas de Sangomar
EFE
Las autoridades de Senegal han anunciado este martes la interceptación de una embarcación en aguas del océano Atlántico que transportaba a más de 120 migrantes que han sido ya trasladados a territorio senegalés, en una ruta usada habitualmente para intentar llegar a las costas de las Islas Canarias.
La Marina Nacional de Senegal ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que la interceptación tuvo lugar el domingo a unos 110 kilómetros de las costas de Sangomar, antes de afirmar que la barca "provenía de un país vecino y transportaba a 123 candidatos a la migración irregular".
"Los migrantes fueron desembarcados en la Base Naval Almirante Faye Gassama --situada en la capital de Senegal, Dakar-- y puestos a disposición de las autoridades competentes", ha manifestado, sin que por ahora haya detalles sobre las nacionalidades de los migrantes o el puerto desde el que habrían iniciado su travesía.
La ruta del Atlántico, con fuertes corrientes y oleaje, está considerada una de las rutas a Europa más peligrosas, con un aumento de las travesías durante los últimos años. La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 5.610 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta.
