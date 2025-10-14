Jéssica de León cifra en 720 millones las indemnizaciones que se pagarán por la moratoria turística de 2001

La consejera de Turismo, Jéssica de León, se mantiene firme en sus convicciones y no se arredra a la hora de criticar la moratoria que impulsó el expresidente Román Rodríguez en el año 2001 y asegurar que la misma "no sirvió absolutamente para nada", salvo para cosechar sentencias desfavorables para el Gobierno canario "por valor de 656 millones de euros más 337 millones en concepto de intereses" a los promotores hoteleros que tuvieron que retrasar la construcción de camas turísticas durante varios años, que ha calculado en 720 millones de euros que deberán ser desembolsados por las arcas autonómicas.

Por su parte, la canarista Natalia Santana (NC-Bc) indicó que la gestión de la consejera no ha dado soluciones al optar por "copiar la estrategia del calamar para ocultar su rastro", ya que es "la escudera de los empresarios". Además, dijo que De León "ha mentido", porque todas las denuncias se archivaron.

Lejos de arredrarse ante las críticas de Santana, la consejera desglosó todo el periplo jurídico que se derivó de aquella decisión política del año 2001 y que ahora "tenemos que negociar con estas 36 sentencias condenatorias cuanto vamos a pagar" desde el gabinete autonómico.

"Hace unas semanas tuvimos que abonar 19 millones de euros y, si hacemos un cálculo, nos sale que tendremos que pagar 720 millones a esos promotores que se encienden los puros con chistorras", concluyó.