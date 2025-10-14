El Estado se compromete a cumplir con Canarias y desbloquear casi 400 millones antes de final de año

Un encuentro "positivo". Así calificó el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la reunión mantenida esta mañana en Madrid con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras lograr un compromiso firme por parte del Ejecutivo central para desbloquear antes de que acabe el año cerca de 400 millones de euros destinados a partidas esenciales para el Archipiélago.

Clavijo explicó que la reunión permitió dar un impulso político decisivo para liberar fondos que llevaban meses pendientes y que eran fundamentales para la agenda canaria. “Las órdenes están dadas ya”, afirmó al término de la cita, convencido de que si se cumplen los plazos previstos se podrá dar "un grado de cumplimiento muy alto de la agenda canaria”.

En el encuentro se acordó liberar de manera inmediata una serie de recursos que suman 91 millones de euros. Entre ellos se incluyen 50 millones destinados a la atención de menores extranjeros no acompañados para 2025, 20 millones para obras hidráulicas dentro del ciclo integral del agua y 21 millones correspondientes al POSEI adicional, que resultan esenciales para garantizar la estabilidad del sector primario en las Islas.

A esto se suman los fondos de empleo y de lucha contra la pobreza, ya aprobados en el anterior Consejo de Ministros, que ascienden a 32 y 30 millones respectivamente y que siguen su tramitación administrativa habitual. Clavijo señaló que este desbloqueo permitirá que partidas que corrían el riesgo de no ejecutarse a tiempo lleguen finalmente a Canarias en las próximas semanas, situando el montante total en torno a los 180 millones de euros.

Decreto canario o lectura única

Otro de los asuntos clave de la reunión fue la necesidad de desatascar el descuento del 60% en el IRPF para los residentes en La Palma y la liberación de 100 millones de euros pendientes para la reconstrucción de la isla tras la erupción volcánica de 2021. Además de los 50 millones de euros que quedaban pendientes para la atención de menores extranjeros no acompañados de 2024. El presidente canario explicó que se está trabajando en la fórmula legal más adecuada para que estas medidas puedan entrar en vigor antes del cierre del ejercicio presupuestario.

Sobre la mesa están diferentes opciones, entre ellas un decreto canario específico o una ley de lectura única, en coordinación con el Gobierno central y con los grupos parlamentarios. “Si no se encuentran los canales a lo largo de este mes de octubre, buscaremos la posibilidad de un proyecto de ley de lectura única con el Partido Socialista y Coalición Canaria”, señaló Clavijo, que insistió en la importancia de no dejar pasar los plazos para que el descuento fiscal pueda aplicarse desde el 1 de enero.

El presidente explicó además que esta reunión ha permitido desatascar varios obstáculos administrativos que amenazaban con retrasar la llegada de fondos clave para la Comunidad Autónoma. Según dijo, el compromiso de Montero permitirá que en octubre y noviembre se aceleren los procedimientos y que todo esté desbloqueado antes de final de año.

“Creo que este impulso dado por la vicepresidenta y esta reunión nos hacen ver que a lo largo de estos meses podamos desatascar todos los asuntos pendientes que teníamos en la agenda”, aseguró. Si todo se desarrolla según lo previsto, el volumen total de recursos comprometidos rondará los 400 millones de euros, sumando tanto las partidas ya liberadas como aquellas que se canalizarán mediante los instrumentos legales acordados.

Nacionalidad

Durante su intervención, Clavijo también fue preguntado por la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de endurecer los requisitos para acceder a la nacionalidad española. El presidente canario subrayó que la legislación actual ya es muy estricta y que muchas de las medidas planteadas por la oposición ya están recogidas en la normativa vigente.

Defendió que la respuesta a los retos migratorios debe sustentarse en grandes acuerdos de país y no en estrategias partidistas. “Este no debe ser un modelo de partido, sino de país”, afirmó, y añadió que en Canarias se afrontan estos asuntos con responsabilidad, buscando el consenso y evitando la confrontación política.

Los equipos técnicos del Ministerio y del Gobierno canario trabajan ya en los documentos jurídicos necesarios para materializar los compromisos alcanzados. El objetivo es tener listos los textos finales entre finales de octubre y principios de noviembre, de modo que las medidas puedan aplicarse antes de que concluya el ejercicio.