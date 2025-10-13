Tenerife y Gran Canaria brillan en los primeros Culinary Hotel Awards 2025, los premios a la excelencia gastronómica hotelera de Canarias
Los galardones, impulsados por Prensa Ibérica, reconocen a los mejores chefs, restaurantes y hoteles del Archipiélago por su innovación, sostenibilidad y calidad culinaria
La gastronomía hotelera de Canarias vive un momento de esplendor. En los últimos años, los hoteles del Archipiélago se han consolidado como auténticos templos del sabor, donde la tradición isleña dialoga con la cocina de vanguardia. Los fogones de las Islas no solo atraen a turistas de todo el mundo, sino que también se han convertido en un motor de innovación, sostenibilidad y excelencia que refuerza la posición del destino canario en el mapa gastronómico internacional.
En este contexto, Puerto de la Cruz acogió la primera edición de los Culinary Hotel Awards 2025, una iniciativa pionera impulsada por Prensa Ibérica para reconocer el talento y la dedicación de los profesionales que elevan cada día la oferta culinaria de los hoteles canarios. Durante la gala, presidida por Javier Moll, se premiaron quince categorías que reflejan la diversidad y la calidad del sector.
Ganadores de los Culinary Hotel Awards 2025
- Mejor Bar Piscina: La Palmera Pool Bar – Salobre Hotel Resort (Gran Canaria)
- Mejor Brunch: Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel – Gran Canaria
- Mejor Rooftop: Zambra SkyBar – GF Victoria (Tenerife)
- Mejor Desayuno: Palacio Ico – Lanzarote
- Mejor Sumiller: Diego Tornel – Bevir by Lopesan (Gran Canaria)
- Mejor Cocina Sostenible: Muxgo – Gran Canaria
- Mejor Cocina Internacional: Il Bocconcino – Royal Hideaway Corales (Tenerife)
- Mejor Hotel Boutique: César – Lanzarote
- Mejor Director de Alimentos y Bebidas: Jake Woodhouse – The Ritz-Carlton Abama (Tenerife)
- Mejor Hotel Gastronómico: Royal Hideaway Corales – Tenerife
- Mejor Director de Hotel: Fernando Turnes – Royal Hideaway Corales (Tenerife)
- Mejor Jefe de Sala: Rafael Hurtado – Poemas by Hermanos Padrón (Gran Canaria)
- Mejor Chef Ejecutivo: Jorge Peñate – Gran Meliá Palacio de Isora (Tenerife)
- Mejor Restaurante: El Rincón de Juan Carlos – Tenerife
- Mejor Chef: Diego Schattenhofer – Taste 1973 (Tenerife)
Tenerife y Gran Canaria, líderes del talento culinario
La primera edición de los Culinary Hotel Awards confirmó el liderazgo de Tenerife y Gran Canaria como epicentros gastronómicos del Archipiélago. Ambas Islas acapararon la mayoría de los galardones gracias a su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio.
Desde los rooftops panorámicos hasta los restaurantes de autor, pasando por sumilleres, chefs y directores de hotel, los premiados reflejan la evolución del turismo canario hacia una experiencia donde la gastronomía es protagonista.
Con estos galardones, Prensa Ibérica y sus cabeceras en el Archipiélago, El Día y La Provincia, refuerzan su compromiso con la promoción de la cultura gastronómica y la puesta en valor de un sector que une tradición, talento y creatividad bajo el mismo mantel.
- El homenaje a Adán Martín resalta que 'hizo realidad sus sueños
- La Justicia europea cuestiona el proceso de estabilización de interinos
- Ayuntamientos y cabildos de Canarias formarán parte de la Agencia de Emergencias
- El PSOE busca poner fin al 'paraíso fiscal' de los fondos buitre en Canarias
- Quince años sin Adán Martín, el planificador de la moderna Canarias
- El Parlamento de Canarias fracasa en su intento de cazar al filtrador del ‘informe Acosta’
- Canarias renuncia a vacunar frente a la covid en la campaña antigripal para mejorar las coberturas
- Las arcas de Hacienda celebran la subida de salarios y la caída del paro