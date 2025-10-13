Tenerife y Gran Canaria brillan en los primeros Culinary Hotel Awards 2025, los premios a la excelencia gastronómica hotelera de Canarias

La gastronomía hotelera de Canarias vive un momento de esplendor. En los últimos años, los hoteles del Archipiélago se han consolidado como auténticos templos del sabor, donde la tradición isleña dialoga con la cocina de vanguardia. Los fogones de las Islas no solo atraen a turistas de todo el mundo, sino que también se han convertido en un motor de innovación, sostenibilidad y excelencia que refuerza la posición del destino canario en el mapa gastronómico internacional.

En este contexto, Puerto de la Cruz acogió la primera edición de los Culinary Hotel Awards 2025, una iniciativa pionera impulsada por Prensa Ibérica para reconocer el talento y la dedicación de los profesionales que elevan cada día la oferta culinaria de los hoteles canarios. Durante la gala, presidida por Javier Moll, se premiaron quince categorías que reflejan la diversidad y la calidad del sector.

Mejor Bar Piscina: La Palmera Pool Bar – Salobre Hotel Resort / Andrés Gutiérrez Taberne

Ganadores de los Culinary Hotel Awards 2025

Mejor Bar Piscina: La Palmera Pool Bar – Salobre Hotel Resort (Gran Canaria)

La Palmera Pool Bar – Mejor Brunch: Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel – Gran Canaria

Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel – Mejor Rooftop: Zambra SkyBar – GF Victoria (Tenerife)

Zambra SkyBar – Mejor Desayuno: Palacio Ico – Lanzarote

Palacio Ico – Mejor Sumiller: Diego Tornel – Bevir by Lopesan (Gran Canaria)

Diego Tornel – Mejor Cocina Sostenible: Muxgo – Gran Canaria

Muxgo – Mejor Cocina Internacional: Il Bocconcino – Royal Hideaway Corales (Tenerife)

Il Bocconcino – Mejor Hotel Boutique: César – Lanzarote

César – Mejor Director de Alimentos y Bebidas: Jake Woodhouse – The Ritz-Carlton Abama (Tenerife)

Jake Woodhouse – Mejor Hotel Gastronómico: Royal Hideaway Corales – Tenerife

Royal Hideaway Corales – Mejor Director de Hotel: Fernando Turnes – Royal Hideaway Corales (Tenerife)

Fernando Turnes – Mejor Jefe de Sala: Rafael Hurtado – Poemas by Hermanos Padrón (Gran Canaria)

Rafael Hurtado – Mejor Chef Ejecutivo: Jorge Peñate – Gran Meliá Palacio de Isora (Tenerife)

Jorge Peñate – Mejor Restaurante: El Rincón de Juan Carlos – Tenerife

El Rincón de Juan Carlos – Mejor Chef: Diego Schattenhofer – Taste 1973 (Tenerife)

Tenerife y Gran Canaria, líderes del talento culinario

La primera edición de los Culinary Hotel Awards confirmó el liderazgo de Tenerife y Gran Canaria como epicentros gastronómicos del Archipiélago. Ambas Islas acapararon la mayoría de los galardones gracias a su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio.

Desde los rooftops panorámicos hasta los restaurantes de autor, pasando por sumilleres, chefs y directores de hotel, los premiados reflejan la evolución del turismo canario hacia una experiencia donde la gastronomía es protagonista.

Con estos galardones, Prensa Ibérica y sus cabeceras en el Archipiélago, El Día y La Provincia, refuerzan su compromiso con la promoción de la cultura gastronómica y la puesta en valor de un sector que une tradición, talento y creatividad bajo el mismo mantel.