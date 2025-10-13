Javier Moll destaca el papel de la gastronomía hotelera en el éxito turístico de Canarias

Puerto de la Cruz se convirtió este martes en el epicentro de la alta cocina canaria con la celebración de la primera edición de los Culinary Hotel Awards 2025, una iniciativa impulsada por Prensa Ibérica para reconocer la excelencia gastronómica de los hoteles del Archipiélago.

Durante la gala, el presidente del grupo editorial, Javier Moll, subrayó que estos premios “nacen con la voluntad de impulsar y reconocer la alta cocina que se sirve en los mejores hoteles de Canarias”. Aseguró que el certamen es fruto del compromiso de los medios del grupo —con El Día y La Provincia como referentes en Canarias— con la tradición culinaria y la cultura gastronómica del Archipiélago, reinterpretada con talento por los chefs actuales.

“Canarias brilla en el arte del buen yantar”

Moll destacó que la cocina es hoy un fenómeno sociológico y que el interés por la gastronomía ha crecido de manera extraordinaria en España en las últimas décadas. “Comer bien se ha instalado en el centro de nuestra vida social y cultural”, señaló, al tiempo que reivindicó el papel de los restaurantes como espacios de placer, conocimiento, innovación y creatividad.

El presidente de Prensa Ibérica resaltó además que la gastronomía canaria se ha convertido en un espejo de su identidad, y que los hoteles del Archipiélago están “a la vanguardia”, sosteniendo gran parte de la oferta gastronómica que consolida a las Islas como un destino turístico de primera división.

“A menudo, la primera experiencia de quien visita Canarias comienza frente al mantel y con un sabroso bocado”, recordó Moll, quien destacó que la cocina isleña es el resultado de un cruce de culturas entre América Latina, África, España y Europa, capaz de generar una fusión única.

El papel de los medios

En su intervención, Javier Moll quiso poner en valor el trabajo periodístico en torno a la gastronomía, citando los proyectos que los diarios El Día y La Provincia desarrollan en este ámbito. Mencionó el suplemento “Reina el Sabor”, el pódcast gastronómico semanal y la participación del periodista José Luis Reina en el programa “Ponte al Día” de Televisión Canaria, producida por Videre.

“Los medios tienen un papel esencial en la difusión de la cultura gastronómica”, afirmó, reconociendo el esfuerzo de los equipos editoriales para acercar la mejor información culinaria a los lectores.

Orgullo de las Islas y reconocimiento al talento

Moll concluyó su discurso con un mensaje de orgullo hacia el sector: “Hoy celebramos mucho más que una entrega de premios; celebramos el orgullo de unas Islas que han sabido convertir sus hoteles en templos del sabor”.

El presidente felicitó a todos los nominados por su labor diaria, recordando que “recuperar recetas de siempre, jugar con nuevas texturas y dar vida a platos que cuentan historias” es el verdadero valor de la cocina canaria. “Estar aquí ya es un éxito”, afirmó, antes de felicitar por adelantado a los ganadores de esta primera edición.