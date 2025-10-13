Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo | La primera edición de los Culinary Hotel Awards llega a Canarias

El Hotel Botánico de Tenerife es el recinto escogido para la primera edición de estos premios impulsados por Prensa Ibérica

Directo CULINARY / El Día

Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

La primera edición de los Culinary Hotel Awards responde a la necesidad de reconocer el trabajo del sector hotelero en favor de la gastronomía de vanguardia. Estos premios, con jurado acreditado, valoran la experiencia culinaria y a toda la cadena profesional que sostiene la satisfacción del cliente.

Estos galardones visibilizan el esfuerzo del sector hotelero canario por avanzar en profesionalización e integrar la gastronomía creativa en su relato turístico, apostando por una oferta innovadora y rupturista.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El homenaje a Adán Martín resalta que 'hizo realidad sus sueños
  2. La Justicia europea cuestiona el proceso de estabilización de interinos
  3. Ayuntamientos y cabildos de Canarias formarán parte de la Agencia de Emergencias
  4. El PSOE busca poner fin al 'paraíso fiscal' de los fondos buitre en Canarias
  5. Quince años sin Adán Martín, el planificador de la moderna Canarias
  6. El Parlamento de Canarias fracasa en su intento de cazar al filtrador del ‘informe Acosta’
  7. Canarias renuncia a vacunar frente a la covid en la campaña antigripal para mejorar las coberturas
  8. Las arcas de Hacienda celebran la subida de salarios y la caída del paro

Directo | La primera edición de los Culinary Hotel Awards llega a Canarias

Directo | La primera edición de los Culinary Hotel Awards llega a Canarias

Hartazgo en el Ejecutivo canario: "A este ritmo se tardará más de un año en trasladar a todos los menores asilados"

Hartazgo en el Ejecutivo canario: "A este ritmo se tardará más de un año en trasladar a todos los menores asilados"

Rescatan un cayuco con 206 personas migrantes a bordo al sur de Tenerife

Rescatan un cayuco con 206 personas migrantes a bordo al sur de Tenerife

Canarias avisa a Montero: "Que no se despiste ni un solo céntimo de los 303 millones que debe"

Canarias avisa a Montero: "Que no se despiste ni un solo céntimo de los 303 millones que debe"

Crece el malestar en la Policía Nacional tras la denuncia por alcoholemia al comisario de Arrecife: "Ni un minuto más en el cargo"

Crece el malestar en la Policía Nacional tras la denuncia por alcoholemia al comisario de Arrecife: "Ni un minuto más en el cargo"

Las arcas de Hacienda celebran la subida de salarios y la caída del paro en Canarias

Las arcas de Hacienda celebran la subida de salarios y la caída del paro en Canarias

Cruzar el Atlántico a pedales: el activista francés Antoine Polliand atraca en Tenerife en su viaje sin aviones a la cumbre del clima de Brasil

Cruzar el Atlántico a pedales: el activista francés Antoine Polliand atraca en Tenerife en su viaje sin aviones a la cumbre del clima de Brasil

El REF se salva del veto del Tribunal Constitucional a las ventajas fiscales

El REF se salva del veto del Tribunal Constitucional a las ventajas fiscales
Tracking Pixel Contents