Crece el malestar en la Policía Nacional tras la denuncia por alcoholemia al comisario de Arrecife: "Ni un minuto más en el cargo"

El malestar tras la denuncia por parte de la Policía Local de Arrecife en la madrugada del pasado sábado al comisario jefe de la Policía Nacional en la capital lanzaroteña, José Luis Gutiérrez Redondo, mientras estaba de servicio tras dar positivo en un control de alcoholemia en las inmediaciones del puerto deportivo Marina Lanzarote, sigue en aumento en el colectivo policial.

El comisario afirmó ser el jefe del operativo desplegado en la noche del viernes durante la celebración del Festival Arrecife en Vivo y conducía un coche policial camuflado cuando un agente de la Policía Local de Arrecife lo invitó a parar para practicarle la prueba de alcoholemia en el control establecido con motivo del evento musical y la salida de los clientes de los locales de ocio nocturno de Marina Lanzarote.

A la petición del sindicato Equiparación Ya, que ha solicitado a la Policía Local de Arrecife el expediente de la denuncia, y del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ha reclamado "la apertura del expediente disciplinario así como su cese como Jefe Local" de la Policía Nacional en Arrecife, se ha sumado también el sindicato Justicia Policial (JUPOL), el mayoritario en el cuerpo.

JUPOL, a través de sus redes sociales ha denunciado que el comisario “no puede estar ni un minuto más en ese cargo” y considera que “se deben tomar todas las medidas disciplinarias oportunas por el daño reputacional que genera en la institución”. La organización ha mostrado su apoyo “a los compañeros de Lanzaroteque sí dejan a la Policía Nacional en el lugar que se merece gracias a su profesionalidad y sacrificio”.

"Un escándalo"

Por otro lado, JUPOL tiene claro qué hubiera ocurrido si en caso del comisario hubiera dado positivo un policía de un rango inferior el sancionado: "Comisario conduciendo presumiblemente en un coche oficial, rozando, presuntamente, un delito contra la seguridad vial por alcoholemia… Escala Básica, Subinspección o incluso Ejecutiva, poco tendrían que valorar, es un escándalo”, afirman en referencia a lo comunicado este domingo por la Jefatura Superior de Policía de Canarias este domingo, cuyas fuentes aseguraron que "se están valorando las medidas disciplinarias a adoptar".

Posible multa

Según los datos que han trascendido, el comisario arrojó primer positivo de 0,59 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (mg/l) en la primera prueba y de 0,62mg/l en la segunda. Entre ambas pruebas pasaron casi 20 minutos. Cuando los efectivos de la Policía Local se disponían a practicarle al comisario la segunda prueba, en medio de las dos apareció un policía nacional a hacerse cargo del coche marca Mitsubishi que conducía el comisario.

Hay que tener en cuenta que en un control de alcoholemia, si los resultados de las pruebas son diferentes, se toma en cuenta la tasa más baja para proteger al conductor, según el principio del Derecho in dubio pro reo (ante la duda, a favor del reo). Para la denuncia, se debe realizar una segunda prueba con un etilómetro de mayor precisión. Es importante recordar que el resultado se ajusta con un margen de error, lo que puede significar que una tasa que parece un delito no lo sea.

La tasa de alcoholemia es delito en España cuando se superan 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre, según el artículo 379.2 del Código Penal. Superar estos umbrales no solo acarrea una sanción administrativa, sino que puede conllevar penas de prisión, multa, o privación del derecho a conducir, además de ser juzgable por juicio rápido.

En caso de que el conductor dé una tasa inferior a 0,60 mg/l se enfrenta a una sanción administrativa con una multa de 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir en España, ya que esta tasa supera el límite permitido para la mayoría de los conductores y se considera una infracción grave, aunque no penal. Este supuesto sería el caso del comisario jefe de la Policía Nacional de Arrecife.