Cien millones para 19 nuevos proyectos estratégicos en I+D+i en Canarias

En junio de 2024 el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aprobó "catorce áreas estratégicas para diversificar la economía con la innovación y la sostenibilidad como protagonistas": Turismo Digital; Salud y Bienestar; Economía Azul; Astrofísica, Espacio y Aeronáutica; Industrias Emergentes; Digitalización; Sostenibilidad; Agenda Canaria 2030; Sector Audiovisual; Formación Profesional; Internacionalización; Energía; Movilidad y Conectividad.

De ese acuerdo salieron adelante las primeras 17 iniciativas públicas y privadas a las que este lunes se sumaron otras 19 aprobados por el Consejo de Gobierno, que suponen una inversión de más de cien millones de euros. Por lo tanto, ya son 36 los proyectos que tienen el sello Estratégico para Canarias con el que el Ejecutivo quiere impulsar iniciativas clave para diversificar la economía del Archipiélago.

La idea del Ejecutivo es facilitar el acceso a líneas de financiación, de manera prioritaria con fondos europeos, y reducir los plazos administrativos de los expedientes de los proyectos declarados estratégicos dirigidos a "diversificar la economía regional, crear un ecosistema de I+D+i, ofrecer nuevas oportunidades a las pymes tecnológicas, generar empleo de calidad y retener talento" en el Archipiélago, como hace un año explicó el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Ejecutivo canario, David Pérez-Dionis.

Oficina de Proyectos Estratégicos

Y para impulsar esas propuestas el pasado mes de agosto se creó la Oficina de Proyectos Estratégicos (OPE), vinculada a la empresa pública Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (Proexca) que dirige Alfonso Cabello y que está dotada con 1,1 millones de euros en los próximos dos años para impulsar empleos de calidad en nuevas áreas de actividad de alto valor añadido de sectores productivos con potencial innovador y de desarrollo tecnológico.

Entre los que ayer se aprobaron destacan la construcción y puesta en funcionamiento de cuatro innovadoras plantas de producción de biometano y fertilizantes de última generación en Gran Canaria, TenerifeLanzarote y Fuerteventura (65 millones); el programa La Gomera Sandbox Aeroespacial del Cabildo que pretende convertir a la Isla Colombina en un laboratorio internacional en energías renovables, sostenibilidad ecológica y digitalización inteligente (20 millones); o el referido a un astillero 100% sostenible para la construcción semiautomatizada de embarcaciones de ocio (7,5 millones).

Agua desalada

También se dio vía libre a DesaLIFE, que es una iniciativa pionera en el uso de energía undimotriz para la producción de agua desalada de forma sostenible y con cero emisiones, con el fin de alcanzar los objetivos medioambientales de la UE (10 millones de euros); o la creación y puesta en marcha de la infraestructura de datos y metadatos estadísticos del Instituto de Estadística de Canarias (Istac)en un ecosistema tecnológico único y pionero en España de código abierto.

Otro de los proyectos aprobados es el SmartHub360 que impulsa la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos y con el que, a través de la utilización de aulas interactivas inteligentes, promueve la incorporación de experiencias envolventes relacionados con la innovación aplicada, la transferencia de conocimiento o la formación profesional especializada, en relación con las áreas estratégicas declaradas por el Gobierno de Canarias.