Quince años sin Adán Martín, el planificador de la moderna Canarias

Adán Martín nació el 19 de octubre de 1943 y falleció en 2010, cuando le quedaban tan solo nueve días para cumplir los 67 años. Toda su trayectoria se define como la de un planificador de futuro que huyó del cortoplacismo.

"La felicidad es un concepto difícil de definir, muy complicado de alcanzar y quizá imposible de conservar indefinidamente. Pero es la aspiración más profunda del ser humano. Nuestra mayor obligación, por lo tanto, es trabajar para que los canarios consigan el marco adecuado para acercarse a la felicidad, a ese estado de tranquila alegría en que el ser humano se instala cuando sus principales objetivos se van cumpliendo".

Estas palabras pronunciadas por el expresidente Adán Martín durante su investidura en el año 2003, y que a la posteridad pasaron a ser conocidas como el discurso de la felicidad, definen de forma perfecta las tres décadas de trayectoria pública de este ingeniero industrial metido a político que comenzó diseñando el Plan de Barrios de Santa Cruz de Tenerife y terminó ideando el Eje Transinsular de Transportes, esas "autopistas del mar" o "puente marítimo" para conectar los ocho territorios insulares habitados que conforman la Comunidad Autónoma de Canarias "sin bajarse del coche", mediante transbordos, y en tiempo récord. Una utopía que, años después, retomó Fernando Clavijo en su primer mandato como jefe del Ejecutivo (2015-2019) y que aún no ha podido convertirse en realidad.

Mirar al futuro

Martín no fue un hombre de mirar al pasado ni al presente, sino al futuro, quizás por eso no miraba el reloj y siempre llegaba tarde. Según sus más allegados, solo fue puntual en una ocasión: su boda con Pilar Parejo, que, por cierto, ofició Clavijo, por entonces alcalde de La laguna.

Y solo se adelantó una vez: en su cita con su prematura muerte hace hoy 15 años, aunque durante una década luchó con el cáncer para retrasar lo más que pudo su cita con la Parca.

Porque, como él mismo dijo –esta vez en su toma de posesión como presidente–, "hay que caminar con moderación si se tiene prisa, porque no hay que llegar antes, sino llegar mejor".

1979: el comienzo

Su carrera política se inició en 1979 como concejal en Santa Cruz de Tenerife por la Unión de Centro Democrático (UCD) –junto a un Manuel Hermoso que dijo de él que era "mi mano derecha, mi mano izquierda, mi todo"– y participó de forma activa en la fundación de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), de la que fue secretario general durante ocho años. Ejerció de teniente de alcalde de la capital tinerfeña hasta 1987, ocho años en los que diseñó y planificó la ciudad del futuro con el primer plan urbanístico de Santa Cruz y el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) para transformar el centro de la ciudad, preservando sus edificios antiguos frente a la reedificación especulativa.

De hecho, y como recordaba siempre su cuñada Dulce Xerach Pérez –recientemente fallecida–, "mucha gente no sabe que si el barrio de la Noria y El Toscal siguen en pie fue gracias a Adán".

Diseñar la Isla

Después de delinear la capital, dio el salto en 1987 para planificar la modernización de la isla desde la Presidencia del Cabildo, cargo en el que estuvo hasta 1999 y que compatibilizó como diputado en el Congreso desde 1993 a 1996.

Convirtió la corporación insular en una máquina perfectamente engrasada y en la primera institución local de toda España en cuando a generación de Producto Interior Bruto (PIB) per cápita en su territorio, hasta el punto de que sus adversarios políticos lo acusaron de convertir el Cabildo en una «gran empresa de contratación de personas afines», primero a ATI y, después, a Coalición Canaria (CC).

Más de 40 planes insulares

En esos doce años al frente de la corporación insular puso en marcha más de cuarenta planes insulares coordinados con los ayuntamientos e, incluso, fue el ideólogo de la creación en 1992 de la Federación Canaria de Islas (Fecai) para acabar con los enfrentamientos derivados del pleito insular y aglutinar la defensa de los intereses comunes en los mismos términos que hacían los ayuntamientos en la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

De aquella época son el Plan Tenerife Verde; Tenerife y el Mar; el de embellecimiento de la isla; el Plan de Rehabilitación del Patrimonio Histórico; el Plan de Infraestructuras Culturales y Deportivas; el Plan de Terreros de Lucha; o la Red de Museos. Como símbolos de esa etapa quedan el Recinto Ferial, el Auditorio de Tenerife que lleva su nombre –ambos diseñados por el polémico Santiago Calatrava– y Tenerife Espacio de las Artes (TEA), que acoge en su seno el museo de arte contemporáneo Óscar Domínguez, el Centro de Fotografía Isla de Tenerife y la Biblioteca Municipal Central.

"Dar una repensada"

Siguiendo la máxima piensa globalmente, actúa localmente, Martín dio el salto al Gobierno de Canarias después de haber dejado totalmente diseñadas y planificadas la isla tinerfeña y su capital. Tocaba llevar sus ideas a la Comunidad Autónoma. Primero, como vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda (1999-2003) del presidente Román Rodríguez, y, después, como máximo responsable del Ejecutivo (2003-2007).

Y lo hizo, como lo describió Dulce Xerach Pérez, "creando equipos heterodoxos y entusiastas a su alrededor y en los que nos decía a todos que lo que teníamos que hacer había que hacerlo bien, y para eso había que pensar, planificar, anotar, descartar y finalmente ejecutar bien". El propio Martín afirmó que "nadie gobierna solo, nadie acierta solo, solo te equivocas si estás solo", motivo por el que a sus equipos de colaboradores y asesores siempre les decía "vamos a darle una repensada" cuando todos creían que ya estaba diseñada la solución.

Crisis de los cayucos

Durante su etapa como presidente se consiguió la mejora de la financiación sanitaria y educativa y la participación de la Comunidad Autónoma en los acuerdos de política exterior para gestionar el enorme flujo migratorio de la llamada crisis de los cayucos de 2006 –31.000 personas arribaron a las Islas– , que derivó en los fondos comunitarios al Archipiélago como frontera sur de Europa.

Un gobierno que compartió con el PP y que rompió, precisamente, por considerar que el partido conservador que entonces lideraba José Manuel Soria ponía por delante sus intereses partidistas de confrontar con el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero que las necesidades de Canarias.

Y como muestra de su talante de hombre de consensos y de crear "equipos heterodoxos" un último ejemplo: con un gobierno en minoría logró por primera vez en la historia de la autonomía que un PSOE en la oposición, liderado por Juan Carlos Alemán, apoyara los presupuestos regionales para que la legislatura concluyera en estabilidad.