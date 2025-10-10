El Estado entregará a Canarias 5 millones de euros extra para la atención a los menores migrantes
El Ministerio de Juventud e Infancia refuerza el apoyo económico a los territorios fronterizos para la atención a la infancia migrante no acompañada
El Ministerio de Juventud e Infancia elevará a la próxima Conferencia Sectorial la propuesta de transferencia de crédito extraordinario de 13 millones de euros a las Islas Canarias e Islas Baleares y a Ceuta y Melilla para la atención a la infancia migrante no acompañada.
De esta partida, Canarias recibirá 5 millones de euros, Ceuta 4,1 millones y Melilla 1,7 millones. Se trata de los tres territorios declarados en contingencia migratoria extraordinaria en virtud del real secreto-ley 2/2025. Por su parte, Baleares, recientemente declarada en emergencia migratoria, recibirá 1,2 millones de euros.
Esta propuesta de reparto de crédito debe ser valorada en primer término por la Comisión Sectorial, convocada para el próximo 14 de octubre, y posteriormente validada por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se prevé tenga lugar a comienzos del mes de noviembre.
Fondos económicos
Esta nueva partida de fondos se suma a los 22 millones de euros que el Ministerio de Juventud e Infancia ya ha aprobado durante este año para Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares. A ello hay que añadir el fondo de 100 millones de euros vinculado al RDL 2/2025, que regula la acogida de niños y niñas migrantes no acompañados. En total, además de las transferencias de crédito ordinario, el ministerio ha puesto a disposición de las comunidades autónomas 135 millones de euros.
- Canarias crea un 'grupo especial' de funcionarios para combatir el fraude y las malas praxis
- Las ‘fuerzas ocultas’ que impulsan a Vox en Canarias
- Armas expulsa a Asamblea Herreña del gobierno y se queda en minoría
- El PSOE busca poner fin al 'paraíso fiscal' de los fondos buitre en Canarias
- Canarias renuncia a vacunar frente a la covid en la campaña antigripal para mejorar las coberturas
- ¿Por qué protestan los jóvenes de Marruecos?
- El Ejército francés se entrena en el subsuelo de Canarias
- El tabaco gana la batalla al plátano en las exportaciones canarias y marca un récord histórico