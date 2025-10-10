El Estado entregará a Canarias 5 millones de euros extra para la atención a los menores migrantes

El Ministerio de Juventud e Infancia elevará a la próxima Conferencia Sectorial la propuesta de transferencia de crédito extraordinario de 13 millones de euros a las Islas Canarias e Islas Baleares y a Ceuta y Melilla para la atención a la infancia migrante no acompañada.

De esta partida, Canarias recibirá 5 millones de euros, Ceuta 4,1 millones y Melilla 1,7 millones. Se trata de los tres territorios declarados en contingencia migratoria extraordinaria en virtud del real secreto-ley 2/2025. Por su parte, Baleares, recientemente declarada en emergencia migratoria, recibirá 1,2 millones de euros.

Esta propuesta de reparto de crédito debe ser valorada en primer término por la Comisión Sectorial, convocada para el próximo 14 de octubre, y posteriormente validada por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se prevé tenga lugar a comienzos del mes de noviembre.

Fondos económicos

Esta nueva partida de fondos se suma a los 22 millones de euros que el Ministerio de Juventud e Infancia ya ha aprobado durante este año para Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares. A ello hay que añadir el fondo de 100 millones de euros vinculado al RDL 2/2025, que regula la acogida de niños y niñas migrantes no acompañados. En total, además de las transferencias de crédito ordinario, el ministerio ha puesto a disposición de las comunidades autónomas 135 millones de euros.