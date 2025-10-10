Ayuntamientos y cabildos de Canarias formarán parte de la Agencia de Emergencias

La futura Agencia Canaria de Emergencias tendrá una estructura consorcial con el fin de que se integren en el nuevo organismo autónomo los cabildos y ayuntamientos, junto con otras entidades públicas y privadas del ámbito de la protección civil y las emergencias. El modelo en el que se inspira es el de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que, sin embargo, 25 años después de su creación solo tiene 23 municipios consorciados y cuatro de los siete cabildos insulares.

El Gobierno considera que esta fórmula puede ayudar a tener «un mando único» ante sucesos y eventos que garantice una actuación coordinada entre administraciones públicas y entidades privadas.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, avanzó ayer en el Parlamento que la Dirección General de Emergencias ya está ultimando el borrador del decreto ley que dará forma al nuevo organismo, que asumirá en una primera etapa las competencias de la dirección general junto a las del Cecoes 112, que se denominará Centro de Coordinación Operativa (Cecop), y el resto de servicios que dependen de la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, el titular de Emergencias fue más allá, porque la Agencia se convertirá con el tiempo en un macroorganismo en el que estarán integrados los servicios de extinción de incendios y de protección civil de los cabildos y ayuntamientos, las brigadas forestales, salvamento marítimo, urgencias sanitarias o el futuro servicio canario de meteorología.

En relación con el conflicto laboral surgido con la plantilla del Cecoes 112, el consejero reiteró que el trasvase del personal de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad (GSC) a Gesplan «en ningún caso les va a perjudicar», y añadió que su departamento está poniendo «toda la capacidad de negociación» para que ese traslado «sea exitoso».

Será una «transición inicial», ya que la idea es que el personal que trabaje para la Agencia Canaria de Emergencias trabaje directamente para la misma y no a través de otras empresas públicas, pero esto implicará un trabajo de asimilación y de convocatorias de relaciones de puestos de trabajo (RPT) que «llevará su tiempo», indicó.

Pese a las dudas que ha suscitado la separación del Cecoes 112 del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que llevan más de 30 años integrados en la empresa pública GSC, el Gobierno advierte que el modelo de protección civil de las Islas ha quedado desfasado por los cambios normativos, la nueva situación socioeconómica, el cambio climático o las nuevas herramientas tecnológicas.

También es prioritario establecer el procedimiento de aprobación de los planes de emergencia municipales e insulares para impulsarlos definitivamente.

El consejero no dio una fecha concreta para el inicio de la Agencia Canaria de Emergencias. Por lo pronto el decreto ley saldrá a consulta pública entre diciembre y enero y la intención es que el traspaso de la plantilla del Cecoes 112 a Gesplan sea efectivo a partir de 1 de enero de 2026.

Desde el punto de vista normativo, el Ejecutivo modificará también la legislación sobre las emergencias con una nueva ley del sistema de Protección Civil del Archipiélago.

Todos los grupos parlamentarios se mostraron ayer favorables a la creación de la Agencia Canaria de Emergencias, si bien instaron al Ejecutivo a dotarla de medios y personal suficiente para que no sea un órgano burocrático más, sino que esté dotado de la suficiente agilidad y eficacia para mejorar la coordinación de las emergencias.

Al mismo tiempo que se celebraba la comisión parlamentaria, los comités de empresa de GSC mantuvieron una nueva ronda negociadora con los representantes del Ejecutivo en la que se volvieron a evidenciar las discrepancias entre ambas partes por las listas de reserva, la movilidad funcional, el plan estratégico y la representación sindical del Cecoes 112 en Gesplan.