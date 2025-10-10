Adán, quince años después

Quince años sin Adán son muchos años.

Su ausencia pesa especialmente en estos tiempos de confusión mundial, de crispación política y de dificultad para entendernos. Tener su palabra sabia y su mirada conciliadora nos sería hoy de enorme utilidad, y, sobre todo, nos serviría de bálsamo.

Todo lo que podamos decir de Adán Martín siempre se quedará corto, porque fue excepcional en el sentido más amplio de la palabra. Con el paso del tiempo, su figura adquiere aún más relevancia, porque su presencia, su altura y su calidad política y humana se revelan hoy como una verdadera excepción.

Adán era un líder que no necesitaba alzar la voz para hacerse escuchar ni recurrir a grandes discursos para convencer. De hecho, no era un gran orador, pero eso no importaba: lo esencial era su mensaje.

Su fortaleza estaba en la serenidad, en la visión clara, casi clarividente, de un futuro que sabía leer más allá de lo inmediato, y esa capacidad dejó huella en quienes tuvimos la suerte de aprender a su lado.

Su etapa como presidente del Cabildo de Tenerife fue la de un visionario que entendió que la isla debía transformarse, diversificar su economía, apostar por la innovación y, al mismo tiempo, proteger su identidad. El desarrollo de infraestructuras clave, la planificación por programas y objetivos, la apuesta por el conocimiento, el compromiso con el equilibrio territorial… todo eso llevaba su sello: el sello de un ingeniero con alma de humanista.

Para Santa Cruz fue, también, un aliado fundamental, convencido de que la capital debía recuperar su orgullo, su centralidad y su dinamismo. Nos enseñó que gobernar no era solo gestionar, sino anticipar, preparar el futuro y sembrar proyectos cuyos frutos otros recogerían después, porque así entendía la generosidad del servicio público.

Adán fue la única persona que eché de menos en mi primera sesión de investidura como alcalde en 2011. Durante todos estos años me han faltado su apoyo y sus consejos, por eso lo recuerdo tanto.

Como presidente del Gobierno de Canarias, Adán fue un adelantado a su tiempo. Siempre integrador y defensor de un nacionalismo incluyente, ligado al desarrollo y abierto al mundo, supo leer el archipiélago como un todo, sin islas grandes ni pequeñas, como un mosaico unido y en equilibrio. Fue valiente en la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) y supo plantarse frente al Estado y la Unión Europea cuando se trataba de defender lo que nos correspondía por justicia y por derecho.

Con él aprendimos que ser nacionalista no era levantar muros, sino tender puentes; no era encerrarse en lo local, sino abrirse al mundo con la seguridad de saber quiénes somos y cuál es nuestro valor.

Quince años después, esta tierra acostumbrada a bregar sigue enfrentándose a retos muy similares a los que él ya diagnosticó: la planificación, la diversificación económica, la sostenibilidad, la movilidad, la cohesión social, la defensa de Canarias en Europa y ante el Estado.

En todos ellos, la voz de Adán sigue resonando como brújula moral y política, como faro de un nacionalismo que no pretende imponer, sino convencer.

Siendo tan relevante su voz política, su retrato resulta aún más luminoso en la esfera personal; su cercanía, su discreción, ese carácter tranquilo que hacía que uno se sintiera siempre acogido... Fue un hombre profundamente humano, que nunca perdió de vista lo esencial: que la política está para mejorar la vida de las personas.

Hoy, como entonces, Adán Martín sigue siendo una referencia insustituible. Y, para mí, continúa siendo el maestro que, sin pretender dar lecciones, me enseñó que la política solo merece la pena cuando se ejerce con honestidad, compromiso total, humanidad, trabajo sin horarios y visión de futuro.

Por eso, quince años después, su ausencia sigue pesando, pero la huella que dejó permanecerá viva mientras quienes lo conocimos sigamos honrando y haciendo presente su memoria.