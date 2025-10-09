Expertos avisan que el fenómeno migratorio no mejorará sin la cooperación con Mali

Los expertos advierten que la cooperación con Mali es fundamental para gestionar el flujo migratorio hacia Europa. Así lo explicó este jueves Maman Sidikou, ex representante de la Unión Africana ante el Sahel y ex secretario permanente del G-5 Sahel, durante el evento Diálogos sobre la nueva geopolítica del Sahel, celebrado este jueves en la sede de Casa África. Desde Europa, destacó Sidikou, se debe poner el foco en las "causas reales" de la migración y dialogar con los países de origen. "Actualmente, hay más malienses intentando cruzar, y pronto, a través de Mali, lo harán los nigerianos que trabajan en ese país, quienes podrán continuar hacia Mauritania o Senegal", explicó Sidikou, quien agregó que "es fundamental hablar con Mali y obtener mecanismos para que haya una migración más controlada".

La proximidad geográfica entre Burkina Faso, Mali y Níger facilita el tránsito de migrantes. Una de las principales causas que impulsa la salida de personas del Sahel es el terrorismo, que provoca un clima de "caos e inseguridad" en la región. La situación se aleja de ser alentadora. En la última década, se han registrado 115.000 muertes vinculadas al yihadismo y, desde 2023 esta cifra ha aumentado en un 60%. Burkina Faso se ha convertido en el país más afectado por esta violencia. Mientras que en 2007 el 1% de las muertes por yihadismo a nivel mundial ocurría en el Sahel, hoy esa proporción se ha disparado al 51%, multiplicándose por cincuenta. Los datos, presentados por el coronel Jesús Díez Alcalde, reflejan que el Sahel "es una crisis que tiene la capacidad de reinventarse cada día".

El antiguo representante de la Unión Africana ante el Sahel Maman Sidikou atiende a los medios de comunicación, antes de participar en el debate en Casa África sobre los desafíos de seguridad en la región del Sahel. / Quique Curbelo / EFE

El "drama", en palabras del coronel, "son las personas que mueren a causa del yihadismo, pero también las tres millones de personas desplazadas por la violencia que impera en la región". En este contexto, en Mali se sitúa "el epicentro de la crisis". "No habrá paz en el Sahel si no hay paz en Mali", aseveró el exrepresentante especial de la UE en el Sahel, Ángel Losada. Algo con lo que coincidió José Segura: "Es nuestra vital frontera sur y atraviesa un momento crítico".

La cooperación

Aunque países como Mauritania, según el Sidikou, "hacen todo lo posible para que la situación cambie", el foco también debe situarse en la cooperación con Mali. El esfuerzo de Mauritania ya comienza a mostrar resultados: las llegadas de migrantes procedentes de este país han disminuido en un 52%. Un progreso similar se observa en Senegal, donde las llegadas han caído un 77%. "Se están haciendo intentos", afirmó Sidikou quien reconoció que "si no hay empleo, si no hay educación, si no hay porvenir, la gente morirá en el mar o vendrá a España, que es el primer lugar donde llegan, concretamente a Canarias".

El papel de la Unión Europea

Ante este escenario, la Unión Europea debe mantener su presencia en el Sahel, incluso si otras potencias como China y Rusia también la tienen. La "ruptura" entre el Sahel y Europa resulta "preocupante", especialmente si se considera, advirtió Ángel Losada, que la seguridad y el desarrollo de Europa "dependen de la seguridad y el desarrollo de los países del Sahel".

López —que se refirió al Sahel como "el polígono de crisis"— señaló que uno de los principales errores ha sido "la falta de apropiación" de las iniciativas extranjeras por parte de los propios países africanos, así como la escasa coordinación interna dentro de la UE. Además, apuntó que la población saheliana ha percibido la democracia de manera distinta a la visión occidental. Para muchos, explicó, se trata de "un sistema occidental que permite a líderes corruptos mantenerse en el poder", lo que ha llevado a que el 60% de los africanos no crea en los beneficios de la democracia. Otro de los errores de la UE, según López, ha sido la falta de sensibilidad hacia la cultura y las tradiciones de los países del Sahel.

Ahora, el camino que se debe seguir pasa por establecer relaciones con las juntas militares que han dado golpes de Estado: "Las relaciones políticas siempre tienen que existir" para facilitar "una solución diplomática a cualquier crisis".