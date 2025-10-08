Hacienda se abre a bajar el IGIC a las residencias de estudiantes y a la compra de la primera vivienda

No habrá impuesto a las pernoctaciones ni una rebaja generalizada del IGIC -como fue la promesa electoral de CC y el PP en 2023- en los terceros presupuestos de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, de la presente legislatura. Pero sí es posible que a sugerencia de ASG y AHI –dos de los socios del pacto de gobernabilidad– las cuentas de 2026 incluyan bajar el IGIC a las residencias de estudiantes y colegios mayores y a la compra de la primera vivienda.

Melodie Mendoza defendió que la bajada impositiva "supondría un alivio para cientos de familias con rentas bajas que hacen un esfuerzo para que sus hijos estudien en las universidades, supondría unos 30 euros mensuales y al Gobierno solo dejaría de recaudar 150.000 euros".

"No se trata solo de una cuestión tributaria, sino de justicia social, y es coherente con la política del Gobierno de Canarias de apoyar la educación y la equidad territorial", remachó Mendoza.

Estudiar la propuesta

Al respecto, Asián aceptó "estudiar" la propuesta, pero recordó que el Ejecutivo ya adoptó desde sus primeros presupuesto bonificaciones a través del IRPF según la capacidad económica de las familias y que benefician no solo a quienes se alojan en residencias, sino a todos los que se trasladan para estudiar.

"En los de este año, se elevó la deducción por traslado a otra isla de 1.500 a 1.800 euros y se amplió la base de deducción de 39.000 a 45.500, para beneficiar a más familias", defendió.

Impuestos "inasumibles" en vivienda

Por su parte, Raúl Acosta argumentó que "no admite más demora aliviar la carga fiscal que soportan los canarios y las canarias para adquirir una primera vivienda, especialmente los más jóvenes. Una persona que compra una casa valorada en 150.000 euros está pagando unos 11.000 euros en impuestos, que en muchas familias es inasumible".

Asián recordó al diputado herreño que ya existe una bonificación del 20% para la adquisición de vivienda habitual, siempre que la base imponible del adquirente tenga un tope máximo de 24.000 euros y también hay un tipo reducido del 5% cuando el valor de la vivienda no supere los 150.000 euros. No obstante, reconoció que "estas cantidades necesitan actualización, pues los valores de adquisición han subido significativamente desde que se aplicaron estos tipos.