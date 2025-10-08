La Aemet lanza un aviso especial por lluvias muy fuertes de una nueva DANA: así influirá en el tiempo de Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la vigilancia sobre la evolución de la DANA Alice, una depresión aislada en niveles altos que dejará lluvias muy fuertes y persistentes en el este peninsular y Baleares entre el miércoles 8 y el domingo 12 de octubre.

Aunque la afección en Canarias será reducida en lo que respecta a este fenómeno, las previsiones apuntan a cambios en la atmósfera a partir del jueves, con aumento de la nubosidad, viento más intenso y ligero descenso de las temperaturas en las Islas influenciadas por este hecho.

Canarias, al margen de la DANA pero con efectos indirectos

Según la Aemet en Canarias, la posición de la vaguada atlántica asociada a la DANA mantendrá a las islas fuera de la zona de lluvias intensas, aunque la circulación del nordeste podría arrastrar humedad y nubes altas, especialmente sobre Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

En estas islas occidentales, se espera un ambiente algo más fresco y vientos moderados del nordeste, con posibilidad de nieblas en medianías y lloviznas ocasionales en el norte durante el fin de semana.

Qué se espera en el resto del Archipiélago

En Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, el tiempo se mantendrá estable y seco, aunque con intervalos de nubes altas y temperaturas ligeramente más bajas a partir del viernes.

El mar de fondo del noroeste podría intensificarse en las costas del norte y oeste, por lo que se recomienda precaución a los bañistas y pescadores en esas zonas.

La DANA Alice dejará intensas lluvias en la Península

Mientras tanto, en la Península, la AEMET prevé lluvias muy fuertes y persistentes que afectarán a la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y zonas del este de Andalucía, donde podrían registrarse inundaciones locales y tormentas intensas.

El nuevo cauce, con agua por la alerta roja por lluvias en Valencia / Fernando Bustamante

El fenómeno estará asociado a una masa fría atlántica que permanecerá casi estacionaria durante varios días, generando un episodio de inestabilidad con precipitaciones continuas hasta el domingo.

La Delegación Territorial de la Aemet en Canarias seguirá monitorizando los posibles efectos indirectos del episodio. Se recomienda a la población consultar los avisos actualizados a través de la web oficial www.aemet.es y los canales informativos del Gobierno de Canarias y el CECOES 1-1-2, especialmente si se prevén actividades al aire libre o marítimas.