47 menores migrantes con asilo frenan su traslado a la Península ante las demoras del Estado

Nuevos inconvenientes en el traslado de menores migrantes no acompañados con solicitud de asilo. La demora del Estado en realizar las derivaciones desalienta a los niños, quienes tras esperar a su derivación deciden no continuar con el viaje hacia el territorio peninsular. 47 menores que ya se encuentran en el centro Canarias 50 —un recurso temporal habilitado por el Estado como etapa previa al traslado a la Península— han decidido detener su viaje y permanecer en el Archipiélago tras comprobar que su estancia en el recurso se ha prolongado más de lo inicialmente previsto. Así lo confirmó la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, al término de la reunión del comité interadministrativo celebrada este martes con el Estado para abordar los traslados de menores solicitantes de asilo.

El rechazo de los jóvenes a salir es un escenario para el que Canarias ya se ha preparado. "Necesitamos una respuesta con respecto a aquellos menores con protección internacional que no desean abandonar las Islas", afirmó Rodríguez, quien recordó que estos jóvenes deben ser atendidos por la Administración central, "ya sea en la Península o en el Archipiélago". La situación dista de ser alentadora. Mientras desde Madrid no se incrementa el ritmo de los traslados —que esta semana se mantienen en 20, incluyendo el de una madre menor con su bebé—, Canarias urge a encontrar soluciones para los niños con asilo que optan por quedarse en el Archipiélago. "Hemos planteado si existe la intención de crear algún centro para acoger a estos menores arraigados en nuestra tierra, y nos han respondido que están estudiando esta posibilidad, por lo que esperamos una respuesta en las próximas semanas", explicó Rodríguez. Además, los expedientes de estos menores están siendo evaluados tanto por la Fiscalía como por la Dirección General de Protección a la Infancia.

