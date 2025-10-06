Canarias se ofrece para acoger a los niños de Gaza con necesidades sanitarias

El Gobierno de Canarias ha ofrecido su colaboración al Ejecutivo central para acoger a niños procedentes de Gaza que necesitan atención médica especializada. Así lo anunció este lunes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, quien explicó que Canarias quiere ser una de las primeras comunidades en participar en esta iniciativa humanitaria.

Cabello detalló, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el Ministerio de Sanidad contactó con el Ejecutivo canario el pasado 3 de octubre para solicitar su colaboración en la nueva evacuación de menores enfermos de Gaza, trasladados a España con el apoyo del Ministerio de Defensa. En esta operación, añadió, será el Ministerio de Inclusión el encargado de ofrecer el apoyo social necesario.

El portavoz explicó que Canarias se ha ofrecido a atender a estos niños, que padecen enfermedades oncológicas, politraumatismos y problemas cardiovasculares, poniendo a disposición sus recursos sanitarios.

Además, Cabello destacó que “Canarias vuelve a estar entre las primeras comunidades autónomas” en responder ante una emergencia, recordando la colaboración prestada durante la DANA en Valencia, cuando un equipo de profesionales canarios se desplazó para aportar su “cuota de solidaridad con el conjunto del Estado”.