Canarias asoma como protagonista en la política de bloques impuesta por Trump

Las relaciones comerciales ha cambiado de manera diametral desde que el pasado enero Donald Trump tomó posesión por segunda ocasión del cargo de presidente de EEUU. Los aranceles impuestos a las mercancías y bienes llegados desde otros países han erosionado el multilateralismo consagrado por el libre comercio. El trumpismo deriva en la conformación de bloques y Canarias asoma como uno de los nodos sobre los que deben asentarse unos lazos nuevos y reforzados entre Europa y Latinoamérica.

La incertidumbre no es del gusto de las empresas ni del capital y pocas veces la ha habido en tanta cantidad. En este clima se celebra hasta la 52ª Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), con la institución cameral de Gran Canaria ejerciendo de anfitriona. El lema de la cita no deja lugar a las dudas: “Cámaras de Comercio Iberoamericanas, protagonistas del futuro económico”; tampoco el objetivo: "buscar nuevas vías de colaboración para reforzar la integración económica y comercial a ambos lados del Atlántico".

"Las cámaras de comercio aportan el mejor marco de confianza y cooperación empresarial" Luis Padrón — Presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria

La cita encarna, en palabras del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, una "apuesta por la cooperación internacional" frente a la "imposición de normas", aludida por el investigador principal del Real Instituto Elcano, el uruguayo Ernesto Talvi. En esa pugna por mantener un grado de mutuo beneficio en las relaciones de intercambio, las cámaras de comercio "aportan el mejor marco de confianza y cooperación empresarial", subrayó el presidente de la institución grancanaria, Luis Padrón.

"Las cámaras de comercio en general y AICO en particular son el puente para el desarrollo económico, la integración regional y la cooperación iberoamericana", añadió Padrón ante sus homólogos y otros representantes de Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Panamá, Perú, Bolivia, Venezuela, Honduras, Cuba, República Dominicana, Portugal y España; corporaciones y empresas. Así hasta más de 40 cámaras de comercio de catorce países y un total de inscritos que superan los dos centenares.

Trump ha agitado el avispero y está en las empresas saber aprovechar las oportunidades que abre el nuevo marco

Las decisiones adoptadas por Donald Trump han agitado el avispero, y cuando ya nada es lo que era, a los actores, las empresas en este caso, les toca cambiar el paso. Cobra entonces especial importancia la asistencia que prestan las instituciones camerales a la "modernización" de los negocios ya existentes, detalló el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y a la apertura de nuevos nichos de mercado. Como claros ejemplos en el caso del Archipiélago los casos de éxito que empiezan a acumularse en el ámbito audiovisual o los videojuegos.

Buenas noticias que no son, sin embargo, suficientes. El reto es continuar propiciando ámbitos para que el tejido productivo y la economía canarias puedan continuar ensanchándose. La colaboración público-privada, aludida por todos los representantes públicos que participaron en el acto de inauguración -la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el delegado del Gobierno central en las Islas, Anselmo Pestana, también participaron-, es una de las armas que las cámaras ponen a disposición de ese progreso.

