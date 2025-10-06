Antonio Quintana: «En Canarias no hay electorado para dos fuerzas nacionalistas»

Con la crisis de NC aún reciente, Antonio Quintana indaga en su nuevo libro en la situación del nacionalismo y las perspectivas que se abren con el surgimiento de Primero Canarias. Le avalan 38 años de militancia nacionalista.

¿Por qué el título Cuadrar el círculo?

Con ese título intento reflejar que si hubiera existido de verdad voluntad política en el proceso de negociación se podría haber cuadrado el círculo ¿Qué es eso? Seguir potenciando lo que había en Nueva Canarias (NC) y estar abiertos a otras alianzas, lo que se hubiese convertido en una propuesta nacionalista de centro izquierda porque así se definía NC hasta su congreso. También pretendo expresar que si hubiera una línea de diálogo y entendimiento los polos opuestos podrían cuadrarse. La expresión «cuadrar el círculo» la usé en una de las cartas que envíe a la dirección de NC de entonces.

¿La unidad del nacionalismo canario es una quimera?

En los últimos ocho o diez años hubo intentos de llegar a acuerdos y, de hecho, CC y NC fueron dos veces en alianza a las elecciones generales. No creo que la unidad sea una quimera porque en Canarias no hay espacio para varias fuerzas nacionalistas de centro o de izquierda. Ahora podríamos estar en un momento en que es posible de nuevo concurrir juntos al Congreso. Si hubiera funcionado el pacto en las Cortes quizá se hubiese avanzado en la unidad en Canarias, pero todos sabemos lo que pasó la legislatura pasada.

¿O sea que el argumento de NC de que pueden convivir dos fuerzas nacionalistas en Canarias como sucede en Cataluña o País Vasco no es posible?

En este momento con la polarización política que existe no hay electorado en Canarias para dos fuerzas nacionalistas. Es verdad que CC es más de centro derecha, pero la mayoría de la gente que se ha integrado en Primero Canarias ha estado en NC y en eso no han cambiado. No creo que tengan cabida más fuerzas nacionalistas, sobre todo si NC va a llegar a acuerdos con fuerzas de izquierda que no son nacionalistas. De todas formas si los votantes respaldan a este tipo de fuerzas lo veo bien por supuesto.

Usted es un militante histórico del nacionalismo canario con raíces cristianas ¿Se refleja en el libro su evolución desde los inicios de la autonomía?

Estamos en otro escenario y, por lo tanto, hay que aprender de los muchos errores que se han cometido y valorar las ventajas que se han obtenido. Son etapas distintas y todo el mundo ha ido evolucionando, ahora estamos en otra etapa y los intereses de Canarias son otros. También existe un problema importante que es la desmovilización y despolitización de la población, por eso tengo esperanzas en las ponencias y el congreso de Primero Canarias porque hay materia para una etapa nueva que tiene que basarse mucho en el diálogo y en primar los intereses de la mayoría.

¿La población canaria tiene mentalidad nacionalista?

En el libro tengo un capítulo que encabezo como «Casi 30 años de nacionalidad sin identidad» porque creo que los nacionalistas, tanto CC como NC, no hemos hecho lo suficiente en el trabajo de la conciencia del pueblo canario, nos hemos dedicado mucho a gestionar y poco a formar. Si hay algún sitio donde se dan las condiciones para tener una mayor mentalidad nacionalista es Canarias pero necesitamos todos hacer autocrítica y hacer más. Es una tarea pendiente en la que tenemos que profundizar.

El capítulo III lo titula: «Más personal: Adiós NC y ¡Hasta pronto!» ¿A qué se refiere?

Un amigo me preguntó si este título era un recurso literario o realmente creía en eso. Estoy convencido de la necesidad de aunar y de que esta situación no tiene quizá marcha atrás en relación con la unidad interna pero sí en unidad de acción, de coaliciones, de pactos de gobierno y evidentemente las fuerzas progresistas están llamadas a entenderse después de un tiempo. Lo que me animó a escribir el libro fue la carta de despedida que escribí a la militancia para expresar el motivo de mi salida y las respuestas que tuve. Esta ruptura ha sido muy dolorosa para mí porque llevo 38 años militando.

El libro une la dimensión política con la parte religiosa por su fe cristiana ¿Cómo conviven estas dos realidades?

Desde mi perspectiva la fe tiene que ver con la situación del pueblo, con el compromiso de transformar la sociedad desde la óptica de analizar las causas de la pobreza y la desigualdad caminando hacia un desarrollo comunitario. Desde 1983 estoy en la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) porque entiendo que es un aporte a mantener mi compromiso político y cuadrar el círculo en mi opinión es que las dos realidades me enriquecen si están bien re