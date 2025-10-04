El Papa León XIV expresa su deseo de visitar Canarias
Monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias, participó en el Jubileo de los Mayores en Roma, donde el Santo Padre subrayó la importancia de acompañar a los ancianos y expresó su esperanza de viajar al Archipiélago
El obispo de la diócesis de Canarias, Monseñor José Mazuelos, participó recientemente en Roma en el Jubileo de los Mayores y en el Segundo Congreso Internacional de Pastoral de las Personas Mayores, organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.
Durante la audiencia concedida este viernes, 3 de octubre, el Papa León XIV saludó a los participantes y compartió un mensaje de esperanza, recordando que “los ancianos son un don, una bendición que hay que acoger, y la prolongación de la vida es uno de los signos de esperanza de nuestro tiempo”.
Monseñor Mazuelos tuvo la oportunidad de saludar personalmente al Santo Padre, quien manifestó su deseo de visitar Canarias en un futuro: “Tengo esa esperanza”, afirmó el Pontífice.
En su intervención, León XIV destacó la importancia de una pastoral evangelizadora y misionera con las personas mayores, animando a la Iglesia a acompañarlas en todas las etapas de la vida y lanzando un llamado contundente: “¡Que nadie sea abandonado! ¡Que nadie se sienta inútil!”.
Asimismo, recordó que la misión con los ancianos pasa por anunciar la ternura de Dios allí donde la soledad y el rechazo marcan su existencia: “Donde las personas mayores se sienten solas y rechazadas, esto significará llevarles el alegre mensaje de la ternura del Señor, para superar, junto con ellas, la oscuridad de la soledad, el gran enemigo de la vida de las personas mayores”.
