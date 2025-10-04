Machismo y música, sigue

Es una dinámica tan actual como crear un perfil en redes sociales y lanzar varios mensajes. Ocurre con CRAC (@crac_canarias en Instagram) y su primer objetivo fue el festival Fleje de Flow. Con patrocinio público de 26 artistas en el cartel, solo una mujer; campaña en redes y se lió.

Es el primer paso. CRAC (de Cooperativa Reivindicativa de Artistas Femeninas Canarias) prefieren el anonimato colectivo: «Aquí lo personal se usa como arma. Cuando una mujer da la cara, automáticamente se personaliza el conflicto: que si está resentida, que si tiene envidia, que si busca protagonismo. El anonimato protege el mensaje de la deslegitimación machista habitual. CRAC no va de nombres propios. Es un movimiento, no un ego».

Sí, en pleno 2025 y seguimos con estas prácticas. CRAC lo enfoca de entrada desde un estricto cumplimiento de la ley: «No venimos a quejarnos: venimos a fiscalizar, señalar y recordar. Nuestra propuesta es clara: revisión pública de carteles, datos transparentes y exigencia de paridad real allí donde haya programación cultural. No vamos a permitir que lo que la ley obliga y se ha luchado durante décadas se ignore ‘por tradición’».

Para este reportaje también consultamos con varias artistas. Jela, por ejemplo, pone la mirada más allá de la legislación: «A mí en lo personal me entristece que asegurar la paridad en las propuestas subvencionadas con dinero público se traduzca en la existencia de una ley y, por ende, el miedo a una sanción o queja. Creo que las mujeres artistas, desde lo individual y lo colectivo llevamos años visibilizando esta problemática, sufriendo también el silencio de nuestros compañeros de gremio en la gran mayoría de casos». Pone ejemplos concretos de su trayectoria: «Quiero destacar que el discurso de CRAC se lleva hablando en escenarios y mesas de debate durante muchos años, porque además de hacer ‘rap femenino’ a la mujer se le asigna papel de explicar en cada evento su experiencia como víctima. Yo en lo personal, he participado en muchos debates y mesas redondas donde las preguntas que se me hacen están muy lejos de mis proyectos artísticos, ya que siempre están enfocadas a cómo vivo yo el hecho de ser mujer que hace música o a contar las experiencias negativas que he tenido trabajando con hombres».

Aunque el terreno público está legislado, otra cuestión es el campo privado, donde clubes, fiestas y festivales siguen con carteles demasiado masculinizados. Kinewa así lo matiza: «La ética no debería depender de quién paga la factura. Que un festival sea privado no te da carta blanca para ignorar la realidad social. Si de verdad presumes de apoyar la cultura canaria, tienes que representar lo que somos, y lo que somos no es un ejército de tíos rapeando solos».

CRAC sentencia: «Hay CRAC para rato aunque le pese a muchos programadores que se sienten perseguidos y ofendidos y pese al trabajo que de forma anónima y voluntaria nos cargamos nosotras mismas. Como sea no hay vuelta atrás. Llegamos para quedarnos».