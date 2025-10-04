Luis Padrón : "El mejor pasaporte para el comercio internacional son las cámaras"

Gran Canaria acoge este lunes y martes la cumbre de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. El presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, explica la relevancia de este encuentro, en el que explicarán las ventajas fiscales de las Islas para atraer inversión.

¿Qué supone para la Cámara de Comercio de Gran Canaria ser la anfitriona de la 52 Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (Aico)?

Este encuentro es uno de los mayores eventos del sector privado latinoamericano y se celebra cada año. Las últimas ediciones tuvieron lugar en Perú, México y Argentina, y habitualmente se organizan en capitales de Estado. Originalmente, el encuentro iba a celebrarse en Madrid, pero finalmente Gran Canaria ha tenido la oportunidad de acogerlo.

¿Qué instituciones y países asistirán a esta cumbre?

En el evento participarán 30 de las principales cámaras de comercio españolas, con sus presidentes y equipos, incluyendo las cuatro cámaras canarias. Vendrán también cámaras de comercio de países latinoamericanos, que representan a las grandes economías de la región: Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Panamá, Perú, Bolivia, Venezuela, Honduras y República Dominicana, además de Portugal y España. En total, calculamos que asistirán entre 170 y 180 personas. Estarán presente dos Secretarías de Estado españolas: la de Comercio, con Amparo López, y la de Iberoamérica, con Susana Sumelzo. Además, el evento prima la calidad de las instituciones y las relaciones humanas y comerciales que se puedan establecer en estos días.

¿Se espera que este encuentro impulse más la inversión de empresas latinoamericanas en Canarias, o también la internacionalización de las empresas canarias en sus mercados?

Creo que está más orientado a que ellos inviertan aquí, porque nuestras empresas ya conocen bien aquellos mercados y existen inversiones potentes. Lo que queremos es que vean que Canarias es una región desarrollada, fácil para el comercio y la inversión, y que encontrar socios es sencillo. No obstante, también puede servir para la internacionalización, para que las empresas canarias identifiquen a través de las cámaras oportunidades de inversión en otros países.

Este evento trae a ponentes de muy alto nivel internacional. ¿Podría destacar algunas de las figuras que participarán?

En general traemos a ponentes top. Uno de los paneles principales es sobre relaciones económicas iberoamericanas, y contaremos con la presencia de Federico Bonaglia, que es el número dos de la OCDE; Antonio Basagoiti, ejecutivo del Santander en América y presidente de la Federación de Cámaras Españolas de Comercio en América; Luisa Napolitano, gerente general de la Zona Libre de Colón en Panamá, que es la segunda zona libre más grande del mundo después de Hong Kong; también viene Gloria Guevara, exministra de turismo de México, que lanzó a México como potencia turística y hoy en día preside la patronal turística mundial, entre otros ponentes de referencia, todos top.

¿Cuál es el principal objetivo del encuentro en términos de proyección para Canarias?

La intención principal es que estas cámaras de comercio, tanto latinoamericanas como españolas, recuerden que Canarias es una zona atractiva y sencilla para invertir y comerciar. Queremos que se marchen con la idea de que Canarias es un espacio de libertad comercial y con un marco fiscal muy competitivo. Que sepan que aquí está la mejor fiscalidad de la Unión Europea, y además con un continente al lado –África– con el que se puede hacer negocios.

Uno de los temas que se quiere dar a conocer es el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario. ¿Qué aspectos específicos del REF son más atractivos para los inversores latinoamericanos?

El REF tiene dos aspectos importantes: la Zona Especial Canaria (ZEC), que ofrece la mejor fiscalidad europea, y el beneficio de la Reserva para Inversiones (RIC), que permite a las empresas reinvertir, lo cual es un incentivo muy atractivo. Nuestra estrategia es destacar que en Canarias se encuentra la mejor fiscalidad dentro de la UE. Por ejemplo, mientras Irlanda aplica un 12% y la media europea supera el 20%, aquí tenemos un 4%.

En el ámbito comercial, ¿qué tipo de intercambio se desarrolla actualmente entre Canarias y estos países, y qué objetivos se buscan en relación con la balanza comercial?

Nosotros vendemos poco, pero compramos mucho a Sudamérica Esta situación se refleja en una balanza comercial deficitaria. Canarias exporta aproximadamente 17 millones y compramos por 440 millones prácticamente. La mayor importación son carnes, y el sector agroalimentario representa el 61% de nuestras compras a Latinoamérica, pero también aeronaves, un 32% del total, entre otros. En 2024, 341 empresas canarias llevaron alguna vez a cabo exportaciones a Latinoamérica.

¿Cuáles son las exportaciones?

Las principales exportaciones son productos industriales y tecnológicos, con un 77,7% del total (13,4 millones de los 17,2 millones). Exportamos envases y embalajes, material eléctrico, calzado deportivo o pequeña marroquinería, principalmente a Brasil, México, Venezuela y Argentina. Con este tipo de eventos, nos gustaría reducir el déficit comercial de Canarias con Sudamérica y equilibrar en parte la balanza.

Le he oído decir que esta cumbre puede servir para convertir a Canarias en un hub para las relaciones comerciales entre América, Europa y África. ¿Cómo entra África en juego?

Sí, porque la idea es que los inversores vengan aquí, tomen Canarias como hub y desde aquí se proyecten hacia África. Hemos incluido la conexión africana en el foro. De hecho, el CEO de las cámaras de comercio africanas, Aminou Akadiri, estará presente. La intención nuestra es que se vean aquí los americanos y los africanos para hablar de que Canarias, en general, y Gran Canaria en particular, son un punto de encuentro y conexión comercial, y en ello juegan un papel esencial nuestros puertos. Siempre hemos aspirado a ser una plataforma tricontinental: América, África y Canarias como punto sur de Europa. Y la Cámara es el mejor pasaporte para el comercio internacional.

¿Por qué esta afirmación?

Porque las cámaras no necesitan presentación ante ninguna entidad pública. Además, los documentos del tráfico mercantil los emitimos nosotros: certificados de exportación, etcétera. Por eso no hay mejor pasaporte para el comercio internacional que una cámara de comercio. Y las nuestras están muy profesionalizadas, son muy sólidas. Además, contamos con un tejido empresarial que puede o no dar el salto a América, pero que, si lo hace, tiene nuestro apoyo absoluto.