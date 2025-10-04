Europa ve «prioritario» movilizar más recursos para ayudar a Canarias en la crisis migratoria

Mientras el Estado se enreda en disputas peregrinas con Canarias sobre el traslado de menores migrantes a la Península, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo emite conclusiones tajantes tras su misión a El Hierro, realizada entre el 26 y el 28 de mayo de 2025, para conocer de primera mano la crisis migratoria que sufren las Islas.

Los eurodiputados subrayan la importancia de una coordinación fluida entre todos los actores competentes a nivel de la UE, nacional, regional y local, así como contar con personal, equipamiento y financiación adecuados para ayudar a las autoridades canarias –ayuntamientos, cabildos y Gobierno autonómico– a hacer frente a la emergencia migratoria de las Islas, incluso mediante el despliegue y apoyo de agencias de la UE como la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA).

Inacción del Estado

Europa vuelve a adelantarse al Estado en apoyar vías de solución a la llegada masiva de migrantes a través de la mortífera ruta atlántica, al concluir que se han de aportar más recursos y respaldo para aliviar a Canarias, especialmente en la atención a los menores migrantes.

La misión LIBE sostiene en su informe que «la movilización de todos los recursos que la Unión Europea puede proporcionar a las regiones fronterizas es una prioridad». Añade que «el apoyo debe incluir infraestructuras, servicios públicos y mecanismos de acogida sobre una base estable».

Es una advertencia clara al Ejecutivo de Pedro Sánchez y, en opinión del Gobierno canario, confirma lo que viene denunciando desde hace años: «La inacción del Gobierno de España ante la emergencia migratoria que vive el Archipiélago», afirma Octavio Caraballo, viceconsejero del Gabinete de la Presidencia de Canarias.

Ayudas económicas que no llegan

Una de las principales consideraciones de la comisión LIBE es que España debe reclamar un mayor apoyo y presencia de Frontex, no solamente en Canarias sino también en los lugares de salida de las embarcaciones. Los eurodiputados recuerdan en su informe que corresponde al Estado solicitar la actuación de la agencia para frenar la migración irregular en los países de origen y, según el Gobierno canario, no lo ha hecho. Además, piden más ayudas económicas e infraestructuras, un terreno en el que Madrid tampoco se ha movido, asevera Caraballo.

El viceconsejero recuerda que Canarias ha pagado 50 millones de euros de los 200 que destina a atender a más de 5.000 menores migrantes y que el Estado no compensa esa financiación, sin olvidar el polémico traslado de menores a otras regiones de la Península.

Fondos europeos

El Ejecutivo autonómico critica también que España no haya sido activa en la solicitud de fondos europeos para la gestión migratoria, algo que el informe de los eurodiputados vuelve a evidenciar. Tras conocer el documento, el presidente canario, Fernando Clavijo, insiste en comparecer ante la Comisión LIBE en el Parlamento Europeo. No es la primera vez que eleva la voz en Bruselas por la crisis migratoria de Canarias.

Durante la visita de la delegación de eurodiputados de distintos partidos a El Hierro, la misión constató que los centros de acogida para menores no acompañados siguen operando por encima de su capacidad, un punto crítico que requiere soluciones urgentes.

Pacto sobre Migración y Asilo

En cuanto a la aplicación efectiva del Pacto sobre Migración y Asilo, el informe subraya que todas las partes implicadas deben reforzar la cooperación y coordinación para su implementación. Los eurodiputados ponen especial énfasis en mejorar la colaboración con terceros países de tránsito y de origen, al considerar «indispensable reducir las salidas irregulares y desmantelar las redes de tráfico mediante acuerdos operativos y estrategias conjuntas».

Asimismo, advierten de que los delitos cometidos a lo largo de las rutas migratorias «siguen quedando en gran medida impunes, lo que afecta de manera desproporcionada a mujeres y menores, con casos de violencia extrema e incluso asesinatos», al producirse en aguas internacionales, por lo que instan a revisar el marco procesal y jurisdiccional penal para garantizar el enjuiciamiento.

Determinación de edad

Los eurodiputados alertan también de que Canarias, como región fronteriza, afronta un desequilibrio estructural: las llegadas migratorias superan con creces la capacidad de la población residente y de las infraestructuras disponibles. Esto repercute no solo en los centros de acogida de menores, sino también en servicios públicos como sanidad, educación y transporte. «En general, existe una clara necesidad de que la UE apoye a las autoridades locales, incluidas El Hierro y el conjunto de las Islas Canarias, para gestionar eficazmente los retos relacionados con la presión migratoria y la aplicación del Pacto», plasma el informe.

Otra de sus conclusiones es que los procedimientos de acogida e identificación en las fronteras deben mejorar sustancialmente para responder a las necesidades actuales, en particular en lo relativo «a la determinación de la edad» de los menores migrantes.

Despliegue del Frontex

Sobre la situación actual de Frontex, los eurodiputados conocieron de la propia agencia que cuenta con 90 efectivos desplegados en Canarias, aunque concentrados en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, no en El Hierro. Además, solo apoyan a España en la gestión de la migración y no en actividades de tráfico de personas. Frontex no tiene activos operativos desplegados en el Archipiélago porque estos deben ser solicitados específicamente por las autoridades españolas.

La agencia realiza vigilancia en tiempo real únicamente en Gibraltar, no en las Islas Canarias. La misión reconoce el valor de Frontex, pero advierte que se requiere un apoyo más amplio y eficaz de la agencia en la ruta atlántica.