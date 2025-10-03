¿Por qué protestan los jóvenes de Marruecos?

Una oleada de protestas liderada por la juventud recorre las principales ciudades de Marruecos. Miles de jóvenes marroquíes han tomado las calles con manifestaciones que se repiten cada día en distintos puntos del país. El movimiento se hace llamar GENZ212 —una combinación de Generación Z y el prefijo telefónico de Marruecos— y se organiza principalmente a través de plataformas digitales, donde mantienen debates y someten decisiones a votación colectiva.

La situación pueda parecer ajena a Canarias, pero Marruecos desempeña un papel clave en el fenómeno migratorio que afecta al Archipiélago. El país norteafricano es uno de los principales puntos de origen y tránsito de las personas migrantes que intentan llegar a las Islas, mayoritariamente a través de la denominada ruta atlántica, considerada actualmente la más peligrosa y mortal del mundo. Esta vía marítima, que conecta las costas del noroeste africano con el Archipiélago canario, expone a los migrantes a condiciones extremas, en embarcaciones precarias y sin garantías de seguridad. La cercanía geográfica —apenas 100 kilómetros separan a Canarias del continente africano en su punto más próximo— convierte a la Comunidad Autónoma en una de las principales puertas de entrada a Europa, lo que hace que cualquier cambio político, social o económico en Marruecos tenga un impacto directo en la realidad migratoria canaria.

Lo que reclaman los jóvenes marroquíes en las protestas refleja las mismas razones que los impulsan a emigrar hacia las Islas: la falta de oportunidades, la precariedad laboral, la corrupción política, un sistema sanitario debilitado y una educación fragmentada. En este contexto, el 36% de los marroquíes entre 15 y 24 años se encuentran desempleados, y más de una cuarta parte ni estudia ni trabaja, en un país donde los jóvenes constituyen aproximadamente un cuarto de la población total.

LP/DLP

¿Por qué empezaron las protestas?

Las protestas en Marruecos surgieron como resultado de una combinación de factores sociales y económicos, pero el detonante inmediato se concentró en el ámbito sanitario. La muerte de ocho mujeres embarazadas en el hospital Hassan II de Agadir, ocurridas en apenas un mes, encendió la chispa de la indignación. Estas tragedias fueron atribuidas, presuntamente, a negligencias médicas derivadas de la falta de recursos adecuados. El suceso expuso las deficiencias del sistema de salud pública marroquí. La noticia se difundió a través de redes sociales como Discord, Instagram y TikTok, donde jóvenes comenzaron a convocar manifestaciones masivas. Además de las protestas, estas muertes desembocaron en la destitución de varios responsables sanitarios locales y la apertura de una investigación judicial.

Una reforma en el sistema sanitario y educativo

Las protestas estallaron para reivindicar mejor educación y sanidad en el país. La juventud denuncia largas esperas y asegura que en casos de enfermedad grave, si no tienes dinero para recurrir a hospitales privados, es muy difícil recibir tratamiento. Según la Organización Mundial de la Salud, Marruecos cuenta con solo 7,7 profesionales de la salud por cada 10.000 habitantes. Esta misma organización recomienda 25 por cada 10.000. Algunas de las demandas son la modernización de los hospitales o el acceso a los medicamentos a precios asequibles. En materia educativa, exigen tanto una mejora en la calidad de la enseñanza como mejores condiciones laborales para los docentes.

La falta de oportunidades y precariedad

Los jóvenes marroquíes representan casi un cuarto de la población: 8,2 de los 48 millones de habitantes del país tiene entre 15 y 29 años. Son una de las generaciones con más estudiantes y títulos universitarios, pero a la vez una de las más golpeadas por el paro. Según cifras oficiales, el 36% de los jóvenes de entre 15 y 24 años están desempleados. Además, más del 25% de los jóvenes marroquíes de la misma edad ni estudian ni trabajan. En las protestas denuncian que no disponen de oportunidades laborales "dignas" en un mercado de trabajo marcado por la "precariedad".

Las infraestructuras y la corrupción

"No queremos el Mundial, la sanidad primero", se coreó en las manifestaciones. El dinero empleado en infraestructuras para acoger grandes competiciones deportivas, como la Copa del Mundo de fútbol en 2030, es una crítica recurrente. En Marruecos se están renovando seis estadios y está previsto construir uno con capacidad para 115.000 espectadores. Algo que además tiene relación directa con Canarias. En el Mundial 2030 participarán como principales países Portugal, España —con Canarias incluida como una de sus sedes— y Marruecos. Entre los grandes proyectos destaca la construcción de un estadio en Casablanca con capacidad para 115.000 personas. El recinto será uno de los más impresionantes en la historia de los Mundiales. Ante esto, los marroquíes consideran que hay que "acabar con la corrupción".

El cambio

Las protestas han dejado al menos tres muertos, cerca de 400 detenidos y alrededor de 300 heridos. Los movimientos se han extendido a más de 23 provincias, incluyendo ciudades claves como Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir y Tánger. Mientras las autoridades han respondido con medidas represivas, la oposición política demanda un diálogo más abierto. Hasta ahora, estas manifestaciones son consideradas las más significativas en Marruecos en la última década, evocando así a las movilizaciones de la Primavera Árabe de 2011, que dieron lugar cambios significativos.