Una empresa isleña ‘parchea’ la crisis de suministro del banco de sangre de Canarias

Una empresa canaria Informédica ha parcheado la crisis de desabastecimiento que está sufriendo el banco de sangre de Canarias. Tras alertar de que un producto esencial para la donación de plaquetas se había quedado atascado en aduanas, la empresa ha decidido donar este anticoagulante para que puedan seguir trabajando durante, al menos, lo que queda de semana y principios de la siguiente.

En concreto, la empresa ha donado dos cajas de soluciones aditivas (ACDA). Una para la sede de Tenerife y otra para la de Gran Canaria. La de Tenerife se entregó durante el día de ayer, y la de Gran Canaria llegará el próximo lunes.

Los trabajadores denunciaron este jueves haber sufrido una situación sobrevenida que obligaba a «restringir y seleccionar» las plaquetoaféresis programadas, al menos, durante esta semana. En concreto, la retención de un producto anticoagulante en aduanas que impide aprovechar las donaciones de plaquetas. «Estas donaciones son cruciales para los pacientes con leucemia, especialmente en niños inmunodeprimidos», relató Daniel Quintero, enfermero del banco de sangre de Canarias y presidente del extinto Comité de Empresa.

Sin fecha de resolución

Tal y como han explicado los trabajadores, problema podría acabar en el transcurso de la próxima semana, pero «tampoco hay confirmación oficial» ni garantías de que vaya a ocurrir así. Durante estos días se han seleccionado aquellas donaciones más perentorias. «Seleccionamos las aféresis agendadas, unas las cancelamos y otras las pasamos a donación de sangre», explica uno de los médicos de la institución.

Aunque una bolsa de plaquetas se puede conseguir también juntando las donaciones de sangre de seis personas –con los componentes previamente separados– , los sanitarios indican que esta fórmula no se puede mantener a largo plazo, tanto por lo que cuesta conseguirlo como por su eficacia.

Por un lado, el producto de pull –como se denomina a la mezcla de las plaquetas provenientes de distintas donaciones de sangre– conllevaría la colaboración de muchas más personas para conseguir una sola bolsa.

Por otro lado, esta fórmula resulta menos eficaz para pacientes que han generado resistencias a ciertos tipos de plaquetas. «Aunque no es tan común, hay pacientes concretos que requieren que se les proporcione un producto compatible», revela el enfermero que insiste: «si hubiera un paciente en Canarias que se encuentre esta situación, sería un riesgo». n