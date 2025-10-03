139 científicos y expertos de Canarias avalan el impulso de la geotermia en las Islas

Un total de 139 científicos y expertos de diferentes disciplinas han firmado un manifiesto conjunto en el que avalan el impulso de la geotermia en Canarias como otro método alternativo y sostenible de generación de energía.

Entre los profesionales que defienden este tipo de prospecciones se encuentra los rectores de las dos universidades de las Islas , Francisco García (ULL) y Luis Serra (Ulpgc), así como algunos de sus predecesores en el cargo; el director del Área de Medioambiente del ITER y coordinador científico del INVOLCAN, Nemesio Pérez; el presidente de la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello, Juan J. Coello Bravo; el geólogo y exdirector del MUNA, Francisco García Talavera; y los Premios Canarias de Investigación, Basilio Valladares, Rafael Rebolo y Wolfredo Wildpret, entre otros.

Los apoyos a este documento forman parte de diferentes centros de investigación de las Islas y de fuera de las fronteras canarias, como es el caso de Antonio Cendrero, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España)

En el texto, los profesionales lamentan el rechazo social generado en la población de las Islas a raíz de "la falta de información rigurosa y a análisis parciales" de la geotermia, e insisten en que este tipo de energía surge como un apoyo estratégico: "aprovecha el calor interno de la Tierra, un recurso propio de la naturaleza volcánica de las islas, y permite generar energía de base de manera continua".

A continuación, se reproduce íntegro el manifiesto:

Manifiesto

En Canarias, al igual que en muchas partes del mundo, los proyectos innovadores que buscan transformar nuestra relación con la energía suelen enfrentar, en sus primeras etapas, reticencias y rechazo por parte de algunos sectores de la sociedad. Esta reacción responde, en gran medida, a la falta de información rigurosa y a análisis parciales que generan percepciones negativas, dificultando la comprensión de los beneficios que pueden aportar estas iniciativas. La geotermia, fuente de energía sostenible, no es una excepción. Superar estas dudas requiere información rigurosa, un debate público transparente y la participación democrática de la sociedad en la toma de decisiones.

La necesidad de energías renovables firmes

Canarias se encuentra en una encrucijada energética y ambiental. Nuestra condición insular, unida a la alta dependencia de combustibles fósiles importados, nos hace vulnerables a las fluctuaciones del mercado internacional, a la inestabilidad geopolítica y a los efectos del cambio climático. Esto compromete no solo la sostenibilidad ambiental del archipiélago, sino también su seguridad energética, su competitividad económica y el bienestar de su población.

Aunque la eólica y la fotovoltaica han tenido un crecimiento significativo en las últimas décadas, su carácter fluctuante y estacional hace que requiera ser complementado con sistemas de almacenamiento para garantizar un suministro estable. La geotermia surge como un apoyo estratégico: aprovecha el calor interno de la Tierra, un recurso propio de la naturaleza volcánica de las islas, y permite generar energía de base de manera continua, las 24 horas del día y los 365 días del año, independientemente de las condiciones meteorológicas y niveles de almacenamiento renovable.

Invertir en geotermia no es únicamente una decisión técnica; es una apuesta por un modelo de desarrollo sostenible que reduce emisiones, genera empleo especializado y fortalece la autonomía energética de Canarias. Un modelo que, además, debe planificarse isla por isla, buscando la complementariedad con otras renovables y garantizando beneficios compartidos con las comunidades locales.

Mitos y realidades

La implantación de la energía geotérmica en Canarias se ha visto limitada por percepciones erróneas y desinformación. Muchos temores provienen de conocimientos parciales sobre la tecnología o de mensajes sesgados que generan desconfianza. Es esencial confrontar estas creencias con la evidencia científica y la experiencia internacional.

Contrario a la idea de que la geotermia puede provocar erupciones o terremotos, estudios científicos confirman que las perforaciones no desencadenan procesos eruptivos y que la sismicidad asociada es mínima y controlable. Asimismo, se percibe a veces un impacto ambiental elevado, cuando en realidad su huella ecológica es reducida en comparación con los combustibles fósiles y otras renovables, y permite coexistir con otros usos del territorio.

Una de las principales ventajas de la geotermia frente a fuentes como la fotovoltaica en suelo rústico o la eólica es su baja intensidad de ocupación territorial para la generación eléctrica, lo que permite un uso del suelo más eficiente y minimiza el impacto sobre el entorno. Esta característica resulta especialmente relevante en Canarias, donde la disponibilidad de espacio es limitada y debe gestionarse de manera sostenible.

Superar mitos y desinformación requiere información transparente, educación científica y participación ciudadana. Solo así se podrá construir un consenso informado sobre el papel que la geotermia debe desempeñar en el futuro energético de las islas.

Es esencial subrayar que la explotación de recursos geotérmicos no compite con el agua destinada a la agricultura ni al consumo local; por el contrario, puede contribuir a incrementar su disponibilidad y fortalecer al sector primario de Canarias. Asimismo, debe garantizarse una integración paisajística cuidadosa, adoptando todas las medidas necesarias para lograr este objetivo.

Compromiso social y ambiental

La geotermia representa un compromiso integral con la sociedad y el medio ambiente. Su desarrollo contribuye a la lucha contra el cambio climático, al generar energía limpia sin emisiones directas de gases de efecto invernadero, y mejora la resiliencia de Canarias frente a la volatilidad de los mercados energéticos.

Además, ofrece oportunidades para dinamizar la economía local mediante la creación de empleo especializado y la colaboración con universidades, centros de investigación y empresas innovadoras. Este proceso debe apoyarse también en la participación activa de entidades de economía social y en un control democrático que asegure una distribución justa de los beneficios.

En el plano social, la geotermia puede acercar la energía a la ciudadanía, fomentar la participación en la toma de decisiones sobre el futuro energético de las islas y garantizar que la transición energética responda a los intereses colectivos y al bien común en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Llamamiento a la acción

La transición hacia un modelo energético sostenible requiere la implicación conjunta de todos los actores: ciudadanía, instituciones y sector privado. Hacemos una llamada a informarse, participar y respaldar la implementación responsable de proyectos geotérmicos.

Instamos a las instituciones públicas a desarrollar políticas claras, marcos regulatorios sólidos y programas de apoyo que garanticen la viabilidad de los proyectos geotérmicos, contribuyendo así a una planificación energética regional transparente que contemple la complementariedad de fuentes y respete la singularidad de cada isla. Asimismo, invitamos al sector privado a invertir en innovación y desarrollo tecnológico, otorgando un papel destacado a las empresas locales, con el objetivo de generar empleo de calidad y fortalecer la economía local.

Este manifiesto es un compromiso colectivo. Solo mediante la colaboración y el esfuerzo conjunto será posible convertir la geotermia en un pilar del futuro energético de Canarias, promoviendo un desarrollo democrático, sostenible, inclusivo y resiliente, al servicio de la sociedad y del entorno que habitamos.

