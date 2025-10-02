La planificación del territorio, la despoblación y la migración de los jóvenes canarios: la prioridad de la agenda canaria

El municipio grancanario de Gáldar cuenta con 25.000 habitantes, 700 de ellos viven en las zonas de cumbres y los 24.300 restantes en la costa. La zona del noreste de Gran Canaria vive de primera mano la migración de su población, que abandona las zonas rurales y se desplaza hacia la zona del litoral. Consciente de los retos demográficos, su Centro Cultural Guaires, acogió el I Congreso Demográfico y de Cohesión Territorial, donde 160 expertos reflexionarán y analizarán durante hoy y mañana el futuro del Archipiélago.

A la cita asistieron figuras como Fernando Clavijo, presidente del Gobierno regional; Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera o Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, como anfitrión. Clavijo subrayó el “dotar a las administraciones de un alto grado de conocimiento científico”, como una de las claves de la reunión, además de "reconocer las distintas realidades de las Islas” como un reto para fijar medidas concretas según las necesidades.

La reunión parte de una realidad en la que Canarias es la comunidad autónoma con mayor densidad poblacional por kilómetro cuadrado —tan solo por detrás de la Comunidad de Madrid y del País Vasco—, con un aumento de población de 123.765 habitantes en los últimos diez años y una previsión de crecimiento de más de 267.000 personas hasta 2039, según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Frente al aumento poblacional y la consecuente necesidad de una adecuada planificación territorial, aparece como antagonista la despoblación de aquellos municipios más rurales. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, aprovechó el espacio que le otorgó el Centro Cultural de Gáldar para poner el foco en este asunto. La problemática afecta, en especial, a las Islas Verdes -La Palma, La Gomera y El Hierro- donde hace falta promover "la fiscalidad para que la juventud no tenga problemas para vivir en su propia tierra", señaló el presidente del Cabildo gomero.

En este sentido, Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, también hizo hincapié en promover la accesibilidad de servicios, vivienda y empleo a aquellos que, de lo contrario se ven obligados a trasladarse a los núcleos urbanos. "Qué duro sería decirle a un vecino que no tiene oportunidades para seguir viviendo donde tiene sus raíces", apuntó.