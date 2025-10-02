El Gobierno canario quiere convertir las Islas en un imán de capital internacional

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, aseguró este jueves en comisión parlamentaria que el Ejecutivo regional mantiene como prioridad impulsar la inversión extranjera en las islas. “Es uno de nuestros principales objetivos”, subrayó.

Domínguez respondía a una cuestión planteada por Nicasio Galván (Vox), quien preguntó por los incentivos fiscales y financieros previstos en los próximos presupuestos autonómicos para fomentar la inversión privada en sectores estratégicos como la tecnología, la industria o la energía.

En su intervención, el vicepresidente destacó la ventaja competitiva del Régimen Económico y Fiscal (REF), al que definió como una herramienta única que, sin embargo, “jamás ha sabido ponerse en valor en el exterior”.

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en comisión parlamentaria / GOBIERNO DE CANARIAS

Galván coincidió en parte con esa reflexión, señalando que la inversión extranjera en Canarias no alcanza los niveles esperables pese a contar con un REF tan favorable. El diputado advirtió además del descenso de la inversión a nivel nacional, que desvinculó del contexto internacional, asegurando que “el problema lo tenemos dentro”.

Domínguez avanzó que este jueves por la tarde se celebraría una reunión entre las consejerías de Hacienda y Presidencia para abordar los presupuestos autonómicos y definir las acciones destinadas a incrementar la llegada de capital foráneo, una de las grandes metas del Ejecutivo.

Pese a las limitaciones del techo de gasto, las reglas fiscales y la ausencia de presupuestos estatales, Domínguez insistió en que Canarias apostará por nuevas medidas que refuercen la atracción de inversión extranjera, porque, afirmó, “queremos brindar a nuestra tierra la oportunidad de crecer con capital internacional”.