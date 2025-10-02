Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno canario quiere convertir las Islas en un imán de capital internacional

El vicepresidente Manuel Domínguez ha informado que este jueves mantendrá una reunión junto la Consejería de Hacienda y Presidencia para abordar presupuestos y, así, a posteriori, valorar las acciones a emprender

Archivo - El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez

Archivo - El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez / CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, aseguró este jueves en comisión parlamentaria que el Ejecutivo regional mantiene como prioridad impulsar la inversión extranjera en las islas. “Es uno de nuestros principales objetivos”, subrayó.

Domínguez respondía a una cuestión planteada por Nicasio Galván (Vox), quien preguntó por los incentivos fiscales y financieros previstos en los próximos presupuestos autonómicos para fomentar la inversión privada en sectores estratégicos como la tecnología, la industria o la energía.

En su intervención, el vicepresidente destacó la ventaja competitiva del Régimen Económico y Fiscal (REF), al que definió como una herramienta única que, sin embargo, “jamás ha sabido ponerse en valor en el exterior”.

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en comisión parlamentaria

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en comisión parlamentaria / GOBIERNO DE CANARIAS

Galván coincidió en parte con esa reflexión, señalando que la inversión extranjera en Canarias no alcanza los niveles esperables pese a contar con un REF tan favorable. El diputado advirtió además del descenso de la inversión a nivel nacional, que desvinculó del contexto internacional, asegurando que “el problema lo tenemos dentro”.

Domínguez avanzó que este jueves por la tarde se celebraría una reunión entre las consejerías de Hacienda y Presidencia para abordar los presupuestos autonómicos y definir las acciones destinadas a incrementar la llegada de capital foráneo, una de las grandes metas del Ejecutivo.

Pese a las limitaciones del techo de gasto, las reglas fiscales y la ausencia de presupuestos estatales, Domínguez insistió en que Canarias apostará por nuevas medidas que refuercen la atracción de inversión extranjera, porque, afirmó, “queremos brindar a nuestra tierra la oportunidad de crecer con capital internacional”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El PSOE acelera en su estrategia para exculpar al expresidente Torres del ‘caso covid’
  2. Uno de cada 12 maltratadores con pulsera en España está en Canarias
  3. El director del TMT afirma que este nuevo equipamiento será una herramienta esencial para la astrofísica moderna
  4. Canarias 'mira' a ciudades europeas para solucionar la escasez de viviendas
  5. Extremadura acogerá al primer menor trasladado a la península por el procedimiento exprés
  6. Canarias mantiene 22 vertederos ilegales sin sellar
  7. Nubes y lluvias este viernes en Canarias
  8. Diplomáticos de 30 países, desde Tailandia a Argentina, colaborarán con el comisionado para dar a conocer el REF

El retraso del pago del descuento de residente amenaza la conectividad en Canarias y otros territorios extrapeninsulares

El retraso del pago del descuento de residente amenaza la conectividad en Canarias y otros territorios extrapeninsulares

El Gobierno canario quiere convertir las Islas en un imán de capital internacional

El Gobierno canario quiere convertir las Islas en un imán de capital internacional

La planificación del territorio, la despoblación y la migración de los jóvenes canarios: la prioridad de la agenda canaria

La planificación del territorio, la despoblación y la migración de los jóvenes canarios: la prioridad de la agenda canaria

Sergio del Molino Molina, escritor y periodista: "Los europeos del futuro no serán en su mayoría blancos"

Sergio del Molino Molina, escritor y periodista: "Los europeos del futuro no serán en su mayoría blancos"

Canarias se anota otro récord de turistas: recibe 10,3 millones de visitantes extranjeros hasta agosto, un 4,5% más

Canarias se anota otro récord de turistas: recibe 10,3 millones de visitantes extranjeros hasta agosto, un 4,5% más

Rodrigo Melián, experto en ciberdelitos: «Canarias es un destino apetecible para la ciberdelincuencia»

Rodrigo Melián, experto en ciberdelitos: «Canarias es un destino apetecible para la ciberdelincuencia»

La modificación del REF recibe 139 propuestas y alarga el debate en la ponencia

La modificación del REF recibe 139 propuestas y alarga el debate en la ponencia

Fracasa el primer traslado de un menor migrante por el procedimiento exprés tras confirmarse que es mayor de edad

Fracasa el primer traslado de un menor migrante por el procedimiento exprés tras confirmarse que es mayor de edad
Tracking Pixel Contents