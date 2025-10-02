El Ejército francés se entrena en el subsuelo de Canarias

El Ejército francés se entrena en Canarias. Un contingente de 35 soldados del Ejército de Tierra francés - Armée de Terre - se desplazó hasta el Centro de Tropas de Montaña de La Isleta, en Gran Canaria, para participar en un ejercicio conjunto con 56 efectivos de la Brigada Canarias XVI. El objetivo: perfeccionar sus capacidades en escenarios de combate subterráneo y operaciones en entornos urbanos complejos.

Durante el adiestramiento, los militares se enfrentaron a situaciones tácticas realistas que incluían enfrentamientos bajo tierra y maniobras ofensivas y defensivas en zonas urbanizadas. "El propósito de este tipo de ejercicios es reforzar la preparación de lals tropas para operar en entornos reales y complejos, así como entrenar operaciones de estabilización", explicó el capitán José Luis Espejo, de la oficina de comunicación de la Brigada Canarias XVI.

Estas maniobras se enmarcan en los acuerdos de cooperación militar suscritos entre España y Francia, que forman parte de una práctica habitual entre países aliados en el contexto europeo. "Este tipo de colaboraciones no solo mejora la eficacia táctica de las unidades, sino que también fortalece los lazos entre ejércitos aliados", subrayó Espejo, quien destacó además la relevancia de estos ejercicios en un momento de alta tensión geopolítica.

El Ejército Francés con la Brigada Canaria XVI en La Isleta. / Ejército de Tierra

El Centro de Tropas de Montaña de La Isleta

El Centro de Tropas de Montaña de La Isleta se consolida como un escenario "ideal" para entrenamientos especializados en combate subterráneo. Según el capitán José Luis Espejo, las características del terreno "se asemejan mucho al tipo de entorno necesario para instruirse eficazmente en operaciones de subsuelo", y el campo de maniobras "reúne las condiciones específicas para este tipo de combate".

El objetivo de estos ejercicios no es solo mejorar la preparación individual, sino también "impulsar las capacidades conjuntas" entre ejércitos aliados y "aprender mutuamente de las técnicas y procedimientos", añadió el capitán. Este tipo de actividades tiene un impacto especialmente positivo en Canarias. Su ubicación geográfica, su condición de región ultraperiférica y sus particularidades geoestratégicas la convierten en un espacio clave para la cooperación internacional en materia de defensa.

No obstante, la logística representa un desafío significativo, especialmente para los ejércitos extranjeros. "Para llegar al Archipiélago, las tropas deben desplazarse por mar o aire, lo que implica una gran planificación, recursos y una inversión considerable", explicó Espejo. Aun así, estas dificultades no han frenado la cooperación. De hecho, Canarias se sitúa entre las regiones que más colaboraciones militares internacionales acoge, una realidad favorecida por "la calidad de sus infraestructuras y la versatilidad de sus instalaciones", apuntó el capitán.

El Ejército de Mauritania

La cooperación en materia de defensa también abarca el continente africano. En Fuerteventura, son habituales los ejercicios conjuntos con el Ejército de Mauritania, especialmente considerando que las condiciones de la Isla replican casi a la perfección las características de un escenario de combate en África. En este marco, se prevé que las colaboraciones continúen durante lo que resta del año. De hecho, desde la Brigada Canarias XVI aseguran estar involucrados en múltiples iniciativas conjuntas, lo que los posiciona como una unidad "pionera" en este ámbito.