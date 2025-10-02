Canarias crea un 'grupo especial' de funcionarios para combatir el fraude y las malas praxis

Los medios de comunicación, las películas y series de televisión han popularizado entre la ciudadanía los llamados grupos especiales de la Policía, Guardia Civil y el Ejército –Greco, UCO y la UME, por ejemplo– especializados y diseñados para intervenir en situaciones de alto riesgo y complejidad o llevar a cabo investigaciones relacionadas con el fraude y la corrupción. Salvando las distancias, la Consejería de Presidencia que dirige Nieves Lady Barreto ha puesto en marcha un grupo similar, integrado por funcionarios y no por agentes policiales, con el fin de llevar a cabo un control interno expreso contra el fraude, la corrupción y los conflictos de interés: la Unidad Administrativa Temporal de Integridad Institucional.

"Vamos a definir y poner negro sobre blanco que se dejen de hacer procedimientos que se dan por normales pero que, aunque no son delito, están en la línea de riesgo de que no sean éticos ni transparentes", resume Juana María Reyes, directora general de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos del Gobierno canario.

La idea es "hacer un chequeo interno para detectar los puntos de más riesgo y, a partir de ahí, poner en marcha un sistema de integridad institucional que pueda ofrecer seguridad y confianza a una ciudadanía que está cansada de que aparezcan problemas de descontrol y corrupción en la Administración pública".

Catálogo de riesgos

Para ello se elaborará un catálogo de riesgos identificados -o 'banderas rojas'-, mapas de riesgos para su análisis y gestión, un sistema de registro y la coordinación e intercomunicación entre los centros directivos.

Al respecto, Reyes recuerda que "la confianza de la ciudadanía en las instituciones no solo depende del cumplimiento de las leyes, sino también de que las personas del sector público actúen de forma honesta y responsable".

Aunque esta unidad especial se aprobó por el Consejo de Gobierno el pasado 29 de septiembre y comenzará su andadura oficial el 5 de octubre, Reyes afirma que "no partimos de cero, pues en esta legislatura ya hemos puesto en marcha varios mecanismos de control de los procedimientos de contratación, por ejemplo con los fondos europeos NextGen, para evitar irregularidades contables".

Informe de la Audiencia de Cuentas: "queda mucho por hacer"

Con todo, ya la Audiencia de Cuentas adelantó en su ‘Informe del sistema de integridad institucional de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias:queda mucho por hacer’ aprobado en abril que, hasta ahora, "no existe un planteamiento global sistematizado y organizado de integridad institucional ni de orientación a su consecución" ni tampoco consta «la existencia de un control interno más allá del requerido con carácter legal y el específico de la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".

El organismo auditor tampoco detectó "sistemas de gestión de riesgos, herramientas de comunicaciones o conflictos de intereses", por lo que recomendó a la Consejería de Presidencia "sistematizar y simplificar la estructura orgánica prevista para la lucha contra el fraude y promoción de la integridad, implantar una ubicación global" y "reforzar la protección de los informantes abriendo algún canal para irregularidades como muestra del compromiso ético con los valores de integridad y tolerancia cero con el fraude" por parte de la Administración autonómica.

Urgente creación

En este aspecto, la Audiencia de Cuentas es clara al asegurar que "la Administración ha incumplido su obligación de la implantación informática del canal interno de información que debía estar activo el 13 de junio de 2023", si bien hay que recordar que esa fecha coincide con el período de transición entre el gobierno del 'pacto de las flores' y el gabinete que preside Fernando Clavijo.

"Es urgente la constitución y habilitación de medios para el diseño del sistema de integridad institucional" y la "importancia de asignación de recursos personales no solo en la dirección general competente en razón de su materia sino en todos los departamentos para interiorizar el carácter prioritario de su implantación", se puede leer en el informe del organismo auditor.

Gobierno Abierto

Por ello, la directora general afirma que "con esta unidad no solo seguimos impulsando las medidas de buen gobierno en aras de promover las normas de conducta que deben inspirar la actividad pública tanto de los funcionarios como de los altos cargos, sino que hacemos caso a las recomendaciones y sugerencias de la Audiencia de Cuentas".

En consonancia con la nueva Ley de Gobierno Abierto que está preparando la Consejería de Presidencia, la Unidad de Integridad aglutina y vigilará el cumplimiento de los valores legales y al ofrecer pautas de conducta para el desempeño de funciones públicas dentro de un marco ético coherente y exigente asumido para los miembros del Gobierno, altos cargos y trabajadores del sector público.