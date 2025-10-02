Canarias se asoma a la temporada alta tras un agosto de récords

El sector turístico canario goza de la mejor salud. Por el momento, no hay rastro de enfriamiento. Eso es lo que se desprende de la última Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) que refleja que agosto –mes de temporada baja– cerró batiendo todos los récords posibles. En el octavo mes de año llegaron a Canarias 1.235.935 turistas extranjeros, la mayor cantidad jamás anotada en ese mes en las islas en toda la serie histórica, con una subida del 6% respecto a 2024. Cifras que, sumadas al acumulado de visitantes internacionales, dan otro dato inédito: por primera vez el Archipiélago alcanza un montante de 10.307.160 entre enero y agosto. Nunca antes la región había llegado a la cifra de diez millones en el octavo mes de un ejercicio. El Archipiélago mantiene así la tendencia de crecimiento registrada tras la pandemia, a pesar de que las patronales prevén un escenario de estabilidad en las cifras.

Por el momento, no ha llegado el frenazo. En lo que va de año las Islas han recibido un 4,5% más de visitantes internacionales, respecto al mismo periodo de 2024 y todavía queda por delante la temporada alta, comprendida entre los meses de otoño e invierno. De repetirse los datos de 2024 –omitiendo que se mantenga la tendencia de crecimiento registrada hasta agosto–, Canarias cerraría el año con 15.669.636 turistas extranjeros, superando los 15.227.841 registrados a cierre del pasado año.

Muchos factores

Todo dependerá de muchos factores, explican las patronales, que mantienen un discurso prudente y hablan de estabilización de las cifras. Su cautela se debe a la inestabilidad geopolítica y a la situación económica de algunos países emisores, como Alemania, que representan mercados clave para el Archipiélago. En agosto, los turistas procedentes del Reino Unido encabezaron las llegadas, con 552.898 visitantes, seguidos por los alemanes, que sumaron 166.335. Estas cifras confirman la fortaleza de los mercados tradicionales, que se mantienen a pesar de la incertidumbre internacional, y su relevancia dentro del crecimiento registrado este verano.

España recibió más de 66,8 millones de turistas internacionales hasta agosto, un 3,9% más que en el mismo periodo de 2024. Las Islas Baleares fueron el primer destino principal de los turistas en agosto, con el 22,5% del total seguido por Cataluña (19,4%). Canarias ocupa la tercera posición en volumen de llegadas, pero lidera el crecimiento en gasto turístico.

Gasto turístico

La comunidad no solo batió récords vinculados a las llegadas de visitantes, también en lo relativo a los ingresos. Por primera vez en la serie histórica, un agosto supera los 2.000 millones de euros en gasto turístico, alcanzando un total de 2.230 millones, un 14,1% más que en el mismo mes de 2024. En términos acumulados, el gasto turístico en Canarias alcanzó los 16.318,37 millones de euros entre enero y agosto, la cifra más alta de toda la serie histórica, frente a los 14.971,20 millones registrados en el mismo periodo de 2024. Estos datos refuerzan el liderazgo del Archipiélago no solo en llegadas de visitantes, sino también en generación de ingresos. En España el gasto turístico hasta agosto superó los 92.463 millones de euros, un 7,1% más.

De acuerdo a las cifras de la última Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), de agosto a agosto también creció la cantidad de dinero desembolsada, de media, por cada uno de los viajeros foráneos que pasaron por las Islas, un 7,6 % más, hasta llegar a los 1.804 euros por persona. El gasto medio por persona ha crecido un 48% en menos de una década. Cada visitante gastaba en agosto de 2016 unos 1.216 euros, frente a los 1.804 actuales. Un crecimiento que también se refleja en el gasto medio diario que ha pasado de 128 euros a 208, registrando un incremento del 56% en nueve años. Desde agosto de 2024, ha crecido un 4,2%. Egatur revela, además, que, al tiempo, creció la estancia media de cada uno de dichos visitantes, que alcanzó las 8,7 noches, un 3,3% más que en agosto de 2024.