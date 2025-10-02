Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canarias se anota otro récord de turistas: recibe 10,3 millones de visitantes extranjeros hasta agosto, un 4,5% más

El Archipiélago nunca antes había llegado a la cifra de diez millones en el octavo mes de un ejercicio, de acuerdo a la última Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras Frontur

Turistas en el sur de Gran Canaria.

Turistas en el sur de Gran Canaria. / LP/DLP

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias recibió en agosto 1.235.965 turistas extranjeros, la mayor cantidad jamás anotada en dicho mes en las islas en toda la serie histórica y que supone una subida del 6 % respecto a un año atrás, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El archipiélago también sumó otro récord en el acumulado de visitantes internacionales de enero a agosto, al alcanzar un montante de 10.307.160, un 4,5 % más que en igual periodo de 2024 y un dato inédito hasta ahora, pues nunca antes había llegado a la cifra de diez millones en el octavo mes de un ejercicio, de acuerdo a la última Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras Frontur.

La tercera comunidad autónoma con más visitas

En el acumulado de los ocho primeros meses de 2025, Canarias se situó en tercer lugar entre las comunidades que más turistas foráneos recibieron, por detrás solos de Cataluña (con 13,8 millones visitantes y un aumento del 0,2 % respecto al mismo período de 2024) y Baleares (11,5 millones y un incremento del 3,3 %), destaca el INE.

Reino Unido fue en agosto el país de procedencia del mayor número de turistas extranjeros recibidos en Canarias, con una suma de 552.898 viajeros, en tanto que desde Alemania, otro de los principales lugares emisores de visitantes hacia las islas, llegaron en total en ese mes 166.335, conforme a los datos de Frontur

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El PSOE acelera en su estrategia para exculpar al expresidente Torres del ‘caso covid’
  2. Uno de cada 12 maltratadores con pulsera en España está en Canarias
  3. El director del TMT afirma que este nuevo equipamiento será una herramienta esencial para la astrofísica moderna
  4. Canarias 'mira' a ciudades europeas para solucionar la escasez de viviendas
  5. Extremadura acogerá al primer menor trasladado a la península por el procedimiento exprés
  6. Canarias mantiene 22 vertederos ilegales sin sellar
  7. Nubes y lluvias este viernes en Canarias
  8. Diplomáticos de 30 países, desde Tailandia a Argentina, colaborarán con el comisionado para dar a conocer el REF

Canarias se anota otro récord de turistas: recibe 10,3 millones de visitantes extranjeros hasta agosto, un 4,5% más

Canarias se anota otro récord de turistas: recibe 10,3 millones de visitantes extranjeros hasta agosto, un 4,5% más

Sergio del Molino Molina, escritor y periodista: "Los europeos del futuro no serán en su mayoría blancos"

Sergio del Molino Molina, escritor y periodista: "Los europeos del futuro no serán en su mayoría blancos"

Rodrigo Melián, experto en ciberdelitos: «Canarias es un destino apetecible para la ciberdelincuencia»

Rodrigo Melián, experto en ciberdelitos: «Canarias es un destino apetecible para la ciberdelincuencia»

La modificación del REF recibe 139 propuestas y alarga el debate en la ponencia

La modificación del REF recibe 139 propuestas y alarga el debate en la ponencia

Fracasa el primer traslado de un menor migrante por el procedimiento exprés tras confirmarse que es mayor de edad

Fracasa el primer traslado de un menor migrante por el procedimiento exprés tras confirmarse que es mayor de edad

Los afectados por la ley de vivienda vacacional acusan a Turismo de provocar un 'efecto llamada' para justificar la nueva norma

Los afectados por la ley de vivienda vacacional acusan a Turismo de provocar un 'efecto llamada' para justificar la nueva norma

El Guajiro confía la trazabilidad de su producción de tabaco a Telefónica Tech

El Guajiro confía la trazabilidad de su producción de tabaco a Telefónica Tech

Coalición Canaria eleva al Congreso la necesidad de adaptar la ley de residuos a la realidad de las islas

Coalición Canaria eleva al Congreso la necesidad de adaptar la ley de residuos a la realidad de las islas
Tracking Pixel Contents